الدولار يترقب قرار الفيدرالي الأمريكي

استقر الدولار، الاثنين، وابتعد عن أدنى مستوياته في 8 أشهر قبل سلسلة اجتماعات للبنوك المركزية هذا الأسبوع منها اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي، مع تركيز المتعاملين بشدة على التوجيه لمسار ارتفاع أسعار الفائدة.

ارتفاع المؤشر

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، بنسبة 0.03% إلى 101.92 ليبتعد عن أدنى مستوى في 8 أشهر والذي سجله الأسبوع الماضي عند 101.50.

لكنه لا يزال في طريقه لتسجيل خسارة شهرية رابعة على التوالي بنسبة 1.5% متأثرًا بتوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي يقترب من نهاية دورة رفع أسعار الفائدة وأن أسعار الفائدة لن ترتفع كما كان يُخشى سابقًا.

الجنيه الإسترليني

ارتفع الجنية الإسترليني 0.01% إلى 1.24005 مقابل الدولار، في حين ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.09 % إلى 0.6500 دولار.

ومن المرجح على نطاق واسع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، بينما من المرجح أن يرفع البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لكل منهما.

وسجل اليورو ارتفاعاً بنسبة 0.03% إلى 1.08705 مقابل الدولار وفي طريقه لتحقيق مكاسب شهرية بنسبة 1.5% تقريبا ليسجل ارتفاعًا للشهر الرابع على التوالي.