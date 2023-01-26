الدول الغنية استحوذت على معظم حبوب أوكرانيا

أفاد السفير الروسي لدى تركيا أليكسي ييرخوف، اليوم الخميس, بأن البلدان الغنية استحوذت على معظم الحبوب الأوكرانية المشحونة عبر الممر الإنساني الذي فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود.

حصص البلدان

وأوضح ييرخوف في بيان نشر على موقع السفارة، أن البلدان ذات الدخل المرتفع (الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وما إلى ذلك) تلقت 8.6 مليون طن من البضائع (47%)، أما الدول ذات الدخل الأعلى من المتوسط ​​(الصين والأردن وماليزيا وغيرها) فتلقت6.1 مليون طن (33%)، بينما الدول ذات الدخل دون المتوسط ​​(بنغلاديش والهند وإندونيسيا وباكستان وغيرها) حصلت على 2.9 مليون طن (16%)، أما إثيوبيا واليمن والسودان وأفغانستان وجيبوتي) استلمت ما مجموعه 527 551 طنا (3%)، منها 169 396 طنا (2%) منقولة على متن سفن مستأجرة لبرنامج الأغذية العالمي.

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن حصة البلدان المحتاجة في الإحصاءات الإجمالية آخذة في الانخفاض، ففي الأيام الـ120 الأولى من المبادرة كانت تقارب 4%، والآن هي 3%.

اتفاق الحبوب

ويتضمن اتفاق الحبوب، الذي تم توقيعه في 22 يوليو 2022 من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.

وانتهى العقد في 18 نوفمبر 2022، لكنه كان يعني تمديدًا تلقائيًا لمدة 120 يومًا في غياب اعتراضات من الطرفين، والصفقة نفسها هي جزء لا يتجزأ من الصفقة الشاملة، التي تنص على إزالة العقبات أمام الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة.