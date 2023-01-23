الدويش عن النقل التلفزيوني: جمهور النصر يحتاج لشركة عالمية!

أبدى الإعلامي والمستشار القانوني محمد الدويش استياءه الشديد من النقل التلفزيوني لجماهير العالمي في مباراة النصر ضد الاتفاق، والتي شهدت أول ظهور رسمي للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

الدويش ينتقد الشركة الناقلة

ونشر الدويش عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو يظهر الأعداد الكبيرة لجماهير النصر في مدرجات ملعب مرسول بارك، للترحيب بالبرتغالي رونالدو في مشاركته الأولى ضد الاتفاق.

وعلق الدويش على الفيديو، قائلًا: “كنت أظن أنّ إخفاء هذا الجمهور بسبب الميول، أعتذر للشركة الناقلة هذه إمكانياتها محلية لن ترتقي أبدًا لمستوى العالمية.. جمهور عالمي يحتاج لشركة عالمية!”.

وأثار النقل التلفزيوني لمباراة العالمي ضد الاتفاق حالة من الغضب الجماهيري، بسبب استمرار المشاكل الفنية التي تُصاحب المواجهات وانقطاع البث، وسبق أن اعتذرت قناة SSC عن هذه الأزمة، وأكدت العمل على حلها هذا الموسم.

الفوز بهدف ضد الاتفاق

ولعب النصر ضد الاتفاق بالأمس على ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز العالمي بهدف دون رد سجله النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا.

ورفع العالمي رصيده إلى 33 نقطة في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد الفريق الأول لكرة القدم بنادي رصيد الاتفاق عند 16 نقطة، ليتواجد في المركز العاشر.