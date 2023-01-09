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الدويش: وجود رونالدو سيُصلح أشياء كثيرة بالدوري والنصر

2023-01-09 الساعة 10:23
الدويش: وجود رونالدو سيُصلح أشياء كثيرة بالدوري والنصر
المواطن - فريق التحرير

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أعرب الإعلامي والمستشار القانوني، محمد الدويش عن تفاؤله بتواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مؤكدًا أنه سيُساهم في إصلاح العديد من المشاكل.

تعليق الدويش

وعلق محمد الدويش على صفقة انتقال النجم البرتغالي إلى صفوف العالمي، قائلًا: “متفائل جدًا بوجوده.. أشياء سيصلحها وجوده في الدوري السعودي وفي النصر”.

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وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “أول خيره في النصر.. من أجل تسجيله، تسديد ملايين في غمضة عين.. شكرًا كريستيانو رونالدو بحجم عالميتك”.

رونالدو
كريستيانو – المصدر @AlNassrFC

رونالدو نصراوي

وكان نادي النصر قد نجح في الحصول على توقيع كريستيانو رونالدو حتى عام 2025، وتم تقديمه في حفل مبهر على ملعب مرسول بارك في الرياض، بحضور عائلته، وسط ترحيب كبير من الجماهير.

كريستيانو رونالدو
كريستيانو – المصدر @fifaworldcup_ar

وجاء تعاقد النصر مع كريستيانو في صفقة انتقال حر، بعدما فسخ نادي مانشستر يونايتد تعاقده بالتراضي معه في نوفمبر الماضي، بسبب خلافه مع المسؤولين والجهاز الفني بقيادة إيريك تين هاج، وانتقادهم خلال مقابلته مع الإعلامي بيرس مورجان.

وسيكون الظهور الأول للنجم البرتغالي رونالدو خلال مباراة نجوم فريق النصر والهلال ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان في كأس موسم الرياض، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

كريستيانو رونالدو
كريستيانو – المصدر @AlNassrFC

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