الدويش: وجود رونالدو سيُصلح أشياء كثيرة بالدوري والنصر

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أعرب الإعلامي والمستشار القانوني، محمد الدويش عن تفاؤله بتواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مؤكدًا أنه سيُساهم في إصلاح العديد من المشاكل.
وعلق محمد الدويش على صفقة انتقال النجم البرتغالي إلى صفوف العالمي، قائلًا: “متفائل جدًا بوجوده.. أشياء سيصلحها وجوده في الدوري السعودي وفي النصر”.
وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “أول خيره في النصر.. من أجل تسجيله، تسديد ملايين في غمضة عين.. شكرًا كريستيانو رونالدو بحجم عالميتك”.
وكان نادي النصر قد نجح في الحصول على توقيع كريستيانو رونالدو حتى عام 2025، وتم تقديمه في حفل مبهر على ملعب مرسول بارك في الرياض، بحضور عائلته، وسط ترحيب كبير من الجماهير.
وجاء تعاقد النصر مع كريستيانو في صفقة انتقال حر، بعدما فسخ نادي مانشستر يونايتد تعاقده بالتراضي معه في نوفمبر الماضي، بسبب خلافه مع المسؤولين والجهاز الفني بقيادة إيريك تين هاج، وانتقادهم خلال مقابلته مع الإعلامي بيرس مورجان.
وسيكون الظهور الأول للنجم البرتغالي رونالدو خلال مباراة نجوم فريق النصر والهلال ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان في كأس موسم الرياض، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).