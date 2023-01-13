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في حال إتمام الصفقة فسيتفوق على كريستيانو رونالدو 

الديلي ميل: والد ميسي في الرياض لإجراء محادثات مع الهلال 

2023-01-13 الساعة 2:53
الديلي ميل: والد ميسي في الرياض لإجراء محادثات مع الهلال 
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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قالت التقارير الرياضية العالمية إن والد ليونيل ميسي ووكيل أعماله، خورخي، وصل إلى الرياض؛ لإجراء محادثات مع الهلال حول إمكانية انضمام ابنه للنادي السعودي.

مستقبل ميسي مع سان جيرمان

وقالت صحيفة الماركا الإسبانية، التي كانت أول من تحدث عن عقد كريستيانو رونالدو مع النصر: عاد ليونيل ميسي إلى اللعب مع باريس سان جيرمان يوم الأربعاء الماضي في أول مباراة له منذ فوزه بكأس العالم، لكن مع ذلك فإن مستقبله مع ناديه لا يزال غير مؤكد.

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وتابعت: من المقرر أن ينتهي عقد نجم الأرجنتين في يونيو، وبينما قيل إنه أكد لسان جيرمان أنه سيوقع تمديدًا إلا أنه ظهر الآن أن الهلال حريص على إحضاره إلى المملكة.

ووفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو، فإنه يُعتقد أن ميسي سيكون منفتحًا على هذه الخطوة، مضيفة: الهلال ممنوع حاليًا من إضافة لاعبين حتى فترة الانتقالات المقبلة، لكنهم يريدون توقيع ميسي الآن قبل الانتقال المحتمل في الصيف.

ووصل والد ميسي إلى الرياض لمناقشة الخطوة المقترحة، والتي في حال إتمامها، ستشهد تنافسًا جديدًا على أرض الملعب مع كريستيانو رونالدو.

أنباء عن وصول والد ميسي للرياض لإجراء محادثات حول انضمام نجله للهلال 

قيمة عقد ميسي المحتمل 

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن قيمة العقد المحتمل تصل قيمته إلى 300 مليون دولار، علمًا بأن رونالدو قد إلى فريق النصر الشهر الماضي مقابل 200 مليون دولار سنويًا خلال فترة وجوده مع النادي.

أنباء عن وصول والد ميسي للرياض لإجراء محادثات حول انضمام نجله للهلال 

وهذا يعني أنه إذا قبل ميسي عرض الهلال، فسوف يفوق رونالدو من حيث الراتب الضخم، كما سيحصل أيضًا على فرصة للعب ضد خصمه العظيم مرة أخرى.

وتمتع ميسي ورونالدو بمنافسة تاريخية أثناء التنافس ضد بعضهما برشلونة وريال مدريد بين عامي 2009 و 2018 ورسخا نفسيهما كأفضل لاعبين على هذا الكوكب.

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