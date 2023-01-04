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الصلاة عليه بعد صلاة العشاء في المسجد الحرام

الديوان الملكي: وفاة سلطان بن تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد

2023-01-04 الساعة 5:26
الديوان الملكي: وفاة سلطان بن تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد
المواطن - واس

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صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / سلطان بن تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ اليوم الأربعاء الموافق 11 / 6 / 1444هـ ، بعد صلاة العشاء في المسجد الحرام بمكة المكرمة.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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