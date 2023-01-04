الديوان الملكي: وفاة سلطان بن تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / سلطان بن تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ اليوم الأربعاء الموافق 11 / 6 / 1444هـ ، بعد صلاة العشاء في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.