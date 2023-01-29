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الصلاة عليه غدًا بعد صلاة العصر

وفاة الأمير عبدالإله بن سعود

2023-01-29 الساعة 6:17
وفاة الأمير عبدالإله بن سعود
المواطن - واس

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صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: “انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير / عبدالإله بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الإثنين الموافق 8 / 7 / 1444هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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