وفاة الأمير عبدالإله بن سعود

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صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: “انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير / عبدالإله بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الإثنين الموافق 8 / 7 / 1444هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.