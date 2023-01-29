وفاة الأمير عبدالإله بن سعود

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: “انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير / عبدالإله بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الإثنين الموافق 8 / 7 / 1444هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.