الذكاء الاصطناعي يكشف في 10 ثوانٍ سبب بكاء الرضع

يساعد جهاز Qbear الجديد الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، في الإجابة على أهم سؤال للآباء والأمهات الجدد وهو لماذا يبكي طفلي؟

و Qbear عبارة عن جهاز دائري مغطى بالسيليكون مع برنامج يحلل البكاء لتحديد ما إذا كان الطفل جائعًا أو متعبًا أو يحتاج إلى الراحة أو لديه حفاض متسخ.

دقة الذكاء الاصطناعي

يتم تشخيص بكاء الطفل الرضيع في 10 ثوان فقط، ولكن المثير في الأمر والأكثر دهشة أنه يأتي بدقة 95%.

ويتلقى الآباء إشعارات بشأن ضوضاء أطفالهم من خلال تطبيق مصاحب، الذي يعرض أيضًا تحديثات حول مستوى راحة أطفالهم ودرجة حرارة الغرفة.

توفر الجهاز للبيع

يتم عرض جهاز Qbear حاليًا في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيغاس فقط، حيث يعرض أحدث المنتجات والتقنيات في صناعة الإلكترونيات الاستهلاكية.

ولدى Qbear ثلاثة خيارات لوضعه فإما وضعية سطح الطاولة، أو التعليق على الحائط أو وضعه على حامل سرير الأطفال.

وتم تطوير هذه التقنية باستخدام بنية التعلم العميق المكونة من 18 طبقة ومعالجة، وتم وضع التدريب المسبق لوحدة معالجة الرسومات من خلال أكثر من 10000 صف من بيانات البكاء من الأطفال.

ويمكن للذكاء الاصطناعي إجراء تحليل للألم وعدم الراحة لتتبع الحالة الفسيولوجية للطفل في أي وقت.

كما أن الجهاز مُبرمج أيضا ليعزف تلقائيًا صوت تهويدة وضوضاء محاكاة للرحم، كما يمكنه تشغيل ضوء المساعدة على النوم المصمم بعناية عندما يكتشف أن الطفل متعب.

ويأتي الجهاز مع تطبيق مصاحب وقراءات أخرى توضح سبب بكاء طفلك، والتطبيق متوافق أيضًا مع Alexa، وهو مناسب للاستخدام في المنازل الحديثة.

وتعمل الميزات الأخرى داخل النظام على مراقبة رطوبة الغرفة ودرجة الحرارة الداخلية.