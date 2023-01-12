الذكاء الاصطناعي عملاق جديد يهز عرش جوجل

تجري شركة مايكروسوفت مناقشات لاستثمار ما يصل إلى 10 مليارات دولار في شركة OpenAI، التي ابتكرت روبوت الذكاء الاصطناعي ChatGPT.

محرك بحث جديد

وجمعت شبكة الذكاء الاصطناعي “ChatGPT” بعد إطلاقها في نهاية نوفمبر، أول مليون مستخدم لها في أقل من أسبوع.

وأثار تقليدها للمحادثات البشرية تكهنات حول قدرتها على استبدال الكتاب المحترفين، بل وتهديد أعمال البحث الأساسية في جوجل.

دور ماسك

وشارك في تأسيس منظمة الذكاء الاصطناعي الملياردير إيلون ماسك، والمستثمر في وادي السيليكون، سام ألتمان، حيث تجني الأموال من خلال فرض رسوم على المطورين لترخيص تقنيتها.

وتكون التكنولوجيا الجديدة مبنية على نموذج لغة برمجة GPT-3 الخاص بـOpenAI وتأتي في نهاية عام من التقدم الذي يحتل العناوين الرئيسية في الذكاء الاصطناعي.

استثمارات مايكروسوفت

كما أدى نموذج توليد الصور Dall-E الخاص بالشركة – الذي يقبل المطالبات المكتوبة لتوليف الفن والصور الأخرى – إلى نقاش واسع حول دخول الذكاء الاصطناعي في الصناعات الإبداعية.

وتعمل OpenAI بالفعل على نموذج GPT-4 لاحق لمعالجة اللغة الطبيعية. وبالفعل استثمرت مايكروسوفت، في السابق حوالي مليار دولار في OpenAI، وهي تعمل أيضاً على إضافة ChatGPT إلى محرك بحث Bing الخاص بها، سعياً للحصول على ميزة في عروض البحث المهيمنة لجوجل.

أهم مميزاته

ومن أهم مميزات الذكاء الاصطناعي الخاص بـChatGPT، أنه قادر على الرد على الاستفسارات بطريقة طبيعية وشبيهة بالبشر، وإجراء محادثة والإجابة على أسئلة المتابعة، على عكس مجموعة الروابط الأساسية التي يوفرها بحث جوجل.

ومع ذلك، فإنه لا زال يواجه مشكلات بخصوص دقته، حيث أنها ليست جيدة بما يكفي للاعتماد على الروبوت، وفقًا لتصريحات ألتمان.