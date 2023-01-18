الذكاء الاصطناعي ينتحل صفتك ويقلد صوتك خلال ثوانٍ

حذر الخبير التقني سالم الحربي من خطورة الذكاء الاصطناعي والذي يمكن استخدامه في تقليد الأصوات وانتحال صفة الآخرين.

وقال الحربي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”: “ذكاء اصطناعي جديد يقوم بتقليد صوتك خلال ثوانٍ وانتحال صفتك”.

تقنية VALL-E

وأضاف أن الأداة التي يتم استخدامها في هذه التقنية الحديثة تسمى “VALL-E”، ويتم من خلالها تقليد الصوت تماماً ليكون طبق الأصل للصوت الحقيقي.

تقليد الأصوات

وتابع الحربي أن هذه التقنية تقوم بتقليد الصوت تماما في ثلاث ثوان تقريبا، وأيضا تقلد صوت المشاهير، طبق الأصل.

وتابع سالم الحربي، هذه التقنية قيد التجربة حاليا وقد يكون لها تأثير كبير عالميا لإمكانية استخدامها في فتح الحسابات الشخصية بتقليد الأصوات.