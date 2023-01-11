الرئيس الأمريكي: لا أعرف سبب تعطل حركة الطيران!

علق الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على سؤال بشأن تعطل حركة الطيران في البلاد. قائلاً إن الطائرات في الأجواء الأمريكية تهبط بسلام، أما عن سبب تعطل حركة الطيران التي ضرب البلاد، فقد أجاب بقوله: لا نعرف.

لا يوجد دليل

وكانت كارين جان- بيير السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض قد قالت في وقت سابق إنه لا يوجد دليل على أن تعطل نظام إدارة الطيران الاتحادية كان بسبب هجوم إلكتروني وإن الرئيس جو بايدن أمر بفتح تحقيق.

ومنعت الرحلات الأمريكية من الإقلاع أو تأجلت اليوم الأربعاء قبل أن تصلح إدارة الطيران الاتحادي العطل إذ تم إبلاغ المسافرين بالتواصل مع شركات الخطوط الجوية لمعرفة المستجدات.