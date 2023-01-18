الرئيس البرازيلي السابق في محل بقالة بفلوريدا مصرع وإصابة 13 في حريق بدار رعاية بألمانيا مخاطر الهجمات السيبرانية على القطاع المالي وظائف إدارية شاغرة في النهدي الطبية أضخم طائرة تحطم الرقم القياسي في التحليق ليفربول يُقصي وولفرهامبتون من كأس إنجلترا نجوم فريق موسم الرياض يتدربون استعدادًا لمواجهة سان جيرمان موجز “المواطن” ليوم الثلاثاء 17 يناير نتائج مبشرة لفاعلية عسل السدر ضد الخلايا السرطانية والبكتيريا حقيقة صورة الفندق المعلق على صخرة بإيطاليا
بثت وسائل إعلام ومغردون مقطع فيديو قال ناشروه: إنه للرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، الذي فر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد خسارته في الانتخابات واقتحم أنصاره مبنى البرلمان.
وفي الفيديو يمكن رؤية بولسونارو في أحد محلات البقالة بولاية فلوريدا.
من المعروف أن بولسونارو كان انتقل إلى فلوريدا في الولايات المتحدة قبل يومين من تنصيب لولا في الأول من يناير، رافضًا تسليم الوشاح الرئاسي إلى خصمه الذي هزمه بفارق بسيط في الانتخابات.
وكان الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو قد أكد قبل أسبوع دخوله المستشفى في أورلاندو بولاية فلوريدا جنوب شرقي الولايات المتحدة، بسبب انسداد معوي.
وكتب على تويتر وإنستجرام: أمس، تعرضت لانسداد جديد. ونشر صورة على تويتر من سريره في المستشفى، شاكرًا أنصاره على صلواتهم وتمنياتهم له بالشفاء العاجل.