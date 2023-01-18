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بعد خسارته في الانتخابات

الرئيس البرازيلي السابق في محل بقالة بفلوريدا

2023-01-18 الساعة 1:41
الرئيس البرازيلي السابق في محل بقالة بفلوريدا
المواطن - فريق التحرير

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بثت وسائل إعلام ومغردون مقطع فيديو قال ناشروه: إنه للرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، الذي فر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد خسارته في الانتخابات واقتحم أنصاره مبنى البرلمان.

التفاصيل

وفي الفيديو يمكن رؤية بولسونارو في أحد محلات البقالة بولاية فلوريدا.

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من المعروف أن بولسونارو كان انتقل إلى فلوريدا في الولايات المتحدة قبل يومين من تنصيب لولا في الأول من يناير، رافضًا تسليم الوشاح الرئاسي إلى خصمه الذي هزمه بفارق بسيط في الانتخابات.

وكان الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو قد أكد قبل أسبوع دخوله المستشفى في أورلاندو بولاية فلوريدا جنوب شرقي الولايات المتحدة، بسبب انسداد معوي.

وكتب على تويتر وإنستجرام: أمس، تعرضت لانسداد جديد. ونشر صورة على تويتر من سريره في المستشفى، شاكرًا أنصاره على صلواتهم وتمنياتهم له بالشفاء العاجل.

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