الرئيس التونسي يصدر أمرًا رئاسيًّا بشأن الانتخابات التشريعية

أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، أمس الاثنين، أمرًا رئاسيًّا بدعوة الناخبين للمشاركة في الدورة الثانية للانتخابات البرلمانية المقرّر تنظيمها يوم الأحد 29 يناير الجاري.

التفاصيل

نص الأمر على أنه يُدعى الناخبون يوم الأحد 29 يناير 2023 للدورة الثانية لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب في الدوائر الانتخابية المعنية بها، وذلك بداية من الساعة الثامنة صباحًا إلى السادسة مساء، وفقًا لقناة نسمة التونسية.

وانطلقت، أمس، الحملة الدعائية للانتخابات لتتواصل إلى يوم الجمعة 27 يناير، على أن تعلن النتائج الأوليّة يوم الأربعاء 1 فبراير المقبل.

وسيتم الكشف عن النتائج النهائية للدور الثاني إثر انقضاء الطعون في أجل لا يتجاوز السبت 4 مارس المقبل.