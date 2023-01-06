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تزامنًا مع الوضع الاقتصادي الهش في البلاد

الرئيس التونسي يقيل وزيرة التجارة

2023-01-06 الساعة 11:26
الرئيس التونسي يقيل وزيرة التجارة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الرئاسة التونسية، اليوم الجمعة، أن الرئيس التونسي، قيس سعيد، قرر إقالة وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، فضيلة الرابحي، تزامنًا مع الوضع الاقتصادي الهش في البلاد.

التفاصيل

وتابعت الرئاسة التونسية في بيان: قرر رئيس الجمهورية إنهاء مهام السيدة وزيرة التجارة وتنمية الصادرات. كما قرر رئيس الجمهورية، أيضًا، إنهاء مهام السيد والي صفاقس.

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واستقبل سعيد، ظهر اليوم الجمعة بقصر قرطاج، رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن، حيث تناول اللقاء الوضع العام في البلاد وضرورة توفير كل الظروف الملائمة لتنظيم الدورة الثانية لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب.

كما استقبل الرئيس التونسي، وزيرة العدل، ليلى جفال، ووزير الداخلية توفيق شرف الدين، وتم خلال هذا الاجتماع النظر في عدد من القضايا المتصلة بالوضع العام في البلاد وتطبيق القانون على كل من يتجاوزه.

وأكد سعيد مجددًا على أن الأفعال التي يأتيها البعض ترتقي إلى مرتبة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وهي جريمة لا علاقة لها لا بحرية الفكر ولا بحرية التعبير.

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