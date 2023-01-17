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إدراكًا منه لمسؤولياته أمام الحزب والشعب

الرئيس الفيتنامي يتنحى عن منصبه

2023-01-17 الساعة 10:38
الرئيس الفيتنامي يتنحى عن منصبه
المواطن - فريق التحرير

تنحى الرئيس الفيتنامي نجوين شوان فوك البالغ من العمر 68 عامًا، عن منصبه، اليوم الثلاثاء

بيان

وفي بيان نقلته وكالة الأنباء الفيتنامية، كشفت اللجنة المركزية للحزب الحاكم أن الرئيس فوك قدم استقالته بعد أن حمله الحزب الشيوعي الحاكم مسؤولية انتهاكات وأخطاء العديد من المسؤولين الذين كانوا تحت قيادته، وإدراكًا منه لمسؤولياته أمام الحزب والشعب قدم طلبًا للاستقالة من منصبه.

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وأفادت اللجنة المركزية: أنه بالنظر إلى لوائح الحزب وطلب فوك الشخصي الاستقالة وافقت لجنة الحزب المركزية على طلب الاستقالة من منصب رئيس الدولة ورئاسة مجلس الدفاع والأمن الوطني.

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