الرائد يتألق ضد الفيحاء في بريدة

يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد لمواصلة تفوقه ضد الفيحاء، وتحقيق الفوز في مباراتهما اليوم ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

مواجهة اليوم بالجولة الـ13

ويلعب الرائد ضد الفيحاء عند الساعة السادسة مساء اليوم السبت، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ13 من بطولة دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الريداوي المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 16 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في المركز الـ13 برصيد 12 نقطة.

الرائد يتفوق ضد الفيحاء

وسبق أن لعب الرائد ضد الفيحاء في 8 مباريات ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، نجح الفريق الريداوي في تحقيق الفوز 4 مرات، وخسر مرتين، فيما خيم التعادل على نتيجة مواجهتين.

ويُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد مستوى مميزًا ضد الفيحاء في الدوري السعودي للمحترفين، حيث إنه لم يخسر أي لقاء أمامه، ولم تهتز شباكه بأي هدف على ملعبه في بريدة.

وتتشابه ظروف الفريقين قبل مباراة اليوم، حيث فاز الفريق الريداوي 5 مرات وتعادل مرة وخسر 7 مرات ضمن منافسات الموسم الحالي من دوري روشن السعودي، ونجح في تسجيل 14 هدفًا، واستقبل 19 هدفًا.

على الجانب الآخر، تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء من تحقيق الفوز 3 مرات وتعادل مثلهم، وخسر 6 مباريات في دوري روشن السعودي، وسجل 12 هدفًا، واهتزت شباكه 20 مرة.