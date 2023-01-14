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ضمن منافسات دوري المحترفين

الرائد يتألق ضد الفيحاء في بريدة

2023-01-14 الساعة 2:11
الرائد يتألق ضد الفيحاء في بريدة
المواطن - فريق التحرير

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يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد لمواصلة تفوقه ضد الفيحاء، وتحقيق الفوز في مباراتهما اليوم ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

مواجهة اليوم بالجولة الـ13

ويلعب الرائد ضد الفيحاء عند الساعة السادسة مساء اليوم السبت، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ13 من بطولة دوري روشن السعودي.

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نادي الرائد ضد الباطن
لاعبو الفريق الريداوي – المصدر spl

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الريداوي المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 16 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في المركز الـ13 برصيد 12 نقطة.

الفيحاء
لاعبو الفيحاء – المصدر spl

الرائد يتفوق ضد الفيحاء

وسبق أن لعب الرائد ضد الفيحاء في 8 مباريات ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، نجح الفريق الريداوي في تحقيق الفوز 4 مرات، وخسر مرتين، فيما خيم التعادل على نتيجة مواجهتين.

ويُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد مستوى مميزًا ضد الفيحاء في الدوري السعودي للمحترفين، حيث إنه لم يخسر أي لقاء أمامه، ولم تهتز شباكه بأي هدف على ملعبه في بريدة.

الرائد ضد الفيحاء
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

وتتشابه ظروف الفريقين قبل مباراة اليوم، حيث فاز الفريق الريداوي 5 مرات وتعادل مرة وخسر 7 مرات ضمن منافسات الموسم الحالي من دوري روشن السعودي، ونجح في تسجيل 14 هدفًا، واستقبل 19 هدفًا.

الرائد
لاعبو الفريق الريداوي – المصدر spl

على الجانب الآخر، تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء من تحقيق الفوز 3 مرات وتعادل مثلهم، وخسر 6 مباريات في دوري روشن السعودي، وسجل 12 هدفًا، واهتزت شباكه 20 مرة.

الفيحاء
لاعبو الفيحاء – المصدر @SPL

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