الرائد يتفوق على ضمك بثنائية بالشوط الأول

إتاحة سداد رسوم الحج على دفعات متباعدة لأول مرة 135 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني ذا هيل: يجب التخلص من الغطرسة الأمريكية وطلب المساعدة السعودية الدفاع المدني يعلن فتح باب القبول للنساء على رتبة جندي 4 أيام تفصلنا عن صرف دعم حساب المواطن للدفعة 62 أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم وظائف بمجلس الضمان الصحي في عدة تخصصات في استطلاع للنخبة شارك فيه مسؤولون أمريكيون.. محمد بن سلمان شخصية العام عربيًّا اعتماد مشاركة جميع أندية دوري روشن بدوري الرديف الموسم المقبل اتفاقية ثلاثية للتعاون المشترك وإطلاق برنامج للتمكين الاقتصادي في اليمن
انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة ضمك ضد الرائد، في افتتاح منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي بتقدم الفريق الريداوي بهدفين دون رد.
وبدأت مباراة ضمك ضد الرائد المقامة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بشكل سريع، حيث ضغط الفريق الريداوي بقوة، ونجح في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 7 دقائق.
وسجل كريم البركاوي الهدف الأول من هجمة مرتدة سريعة من تسديدة بعد تلقيه عرضية من الجانب الأيمن، قبل أن ينجح تفاريس في هز الشباك بالهدف الثاني من تسديدة من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 18.
واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح فارس الجنوب بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، سددها هلال سوداني، إلا أن حارس المرمى الروماني سيلفيو تصدى لها عند الدقيقة 28، لتستمر المحاولات بحثًا عن هدف جديد.
وواصل الفريقان محاولاتهما لهز الشباك، وسط تألق كبير من المدافعين وحراس المرمى، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتأخر ضمك ضد الرائد بهدفين نظيفين.
وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 18 نقطة، فيما يقع الرائد في المركز الـ11 برصيد 12 نقطة.