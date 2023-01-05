الرائد يتفوق على ضمك بثنائية بالشوط الأول

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة ضمك ضد الرائد، في افتتاح منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي بتقدم الفريق الريداوي بهدفين دون رد.

تأخر ضمك ضد الرائد بهدفين



وبدأت مباراة ضمك ضد الرائد المقامة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بشكل سريع، حيث ضغط الفريق الريداوي بقوة، ونجح في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 7 دقائق.

وسجل كريم البركاوي الهدف الأول من هجمة مرتدة سريعة من تسديدة بعد تلقيه عرضية من الجانب الأيمن، قبل أن ينجح تفاريس في هز الشباك بالهدف الثاني من تسديدة من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 18.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح فارس الجنوب بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، سددها هلال سوداني، إلا أن حارس المرمى الروماني سيلفيو تصدى لها عند الدقيقة 28، لتستمر المحاولات بحثًا عن هدف جديد.

وواصل الفريقان محاولاتهما لهز الشباك، وسط تألق كبير من المدافعين وحراس المرمى، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتأخر ضمك ضد الرائد بهدفين نظيفين.

الفريقان في دوري روشن السعودي

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 18 نقطة، فيما يقع الرائد في المركز الـ11 برصيد 12 نقطة.