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في افتتاح الجولة الـ12

الرائد يعبر ضمك بثنائية

2023-01-05 الساعة 5:43
الرائد يعبر ضمك بثنائية
المواطن - فريق التحرير

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انتهت، منذ قليل، مباراة ضمك ضد الرائد، في افتتاح منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي بفوز الفريق الريداوي بهدفين مقابل هدف.

تأخر ضمك ضد الرائد

وانطلقت مواجهة ضمك ضد الرائد التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بشكل سريع، حيث ضغط الفريق الريداوي بقوة، ونجح في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 7 دقائق.

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ضمك ضد الرائد
جانب من المباراة – المصدر spl

وأحرز كريم البركاوي الهدف الأول لصالح الرائد من هجمة مرتدة سريعة من تسديدة بعد تلقيه عرضية من الجانب الأيمن، قبل أن ينجح تفاريس في هز الشباك بالهدف الثاني من تسديدة من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 18.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح فارس الجنوب بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، سددها هلال سوداني، إلا أن حارس المرمى الروماني سيلفيو تصدى لها عند الدقيقة 28، لتستمر المحاولات بحثًا عن هدف جديد، ولكن دون جدوى.

ضمك ضد الرائد
جانب من المباراة – المصدر spl

محاولات مستمرة

ومع بداية أحداث للشوط الثاني، واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك محاولاته لتقيص الفارق، وأطلق هلال سوداني تسديدة قوية عند الدقيقة 70، ولكن حارس الرائد أمسكها.

وواصل حارس الفريق الريداوي تألقه، وأبعد تسديدة خطيرة من أنطونيو عند الدقيقة 78، لتتحول إلى ركلة ركنية، قبل أن ينجح فاروق شافعي في تقليص الفارق عند الدقيقة 81 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ضمك ضد الرائد
جانب من المباراة – المصدر spl

وتصدى الحارس لرأسية خطيرة من هلال سوداني عند الدقيقة 84، واستمرت المحاولات أملًا في تسجيل التعادل، ووسط تألق من الحارس الذي حرم فاروق شافعي من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 89، لتنتهي المباراة بخسارة ضمك ضد الرائد بنتيجة 2/1.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد رصيده إلى 15 نقطة، ليتقدم إلى المركز العاشر مؤقتًا في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد ضمك عند 18 نقطة في المركز السادس.

الرائد
لاعبو الفريق الريداوي – المصدر spl

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