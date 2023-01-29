الراجحي: نسبة الحوكمة في القطاع غير الربحي وصلت 80%

أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، أن نسبة الحوكمة في القطاع غير الربحي تصل إلى 80%.

وأوضح الراجحي في تصريحات خلال حفل مؤسسة محمد بن سلمان “مسك” الختامي لبرنامج بناء المنظمات الشبابية غير الربحية، أن اليوم وصل عدد الجمعيات والمؤسسات بالمملكة إلى 3700 مؤسسة، لافتًا إلى أن نسبة نموهم وصلت إلى 165%.

دعم القيادة

وأشار إلى أن ما تحقق من نمو خلال الـ3 سنوات، يفوق ما تحقق خلال الـ30 عامًا، فالأرقام التي تمت في هذه الفترة بدعم وتمكين من القيادة ووجود أعمال وأهل الخير، كانت السبب في تحقيق هذه الأرقام الرائعة.

وأوضح: “كانوا دائمًا يصفون هذا القطاع غير الربحي بأنه مشبوه وبه تجاوزات وتحديات وتذهب أمواله لمكان غير مناسب لكن الآن نسبة الحوكمة في القطاع غير الربحي تصل إلى 80% ونفخر بأننا نتابع قطاعًا يلتزم بالشفافية”.