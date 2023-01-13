الركراكي يستعيد ذكريات مشاركة المغرب التاريخية بالمونديال

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استعاد المدير الفني لمنتخب المغرب، وليد الركراكي ذكريات المشاركة التاريخية في نهائيات كأس العالم 2022، مبديًا حزنه من الخسارة أمام فرنسا في نصف النهائي.
وخطف منتخب المغرب الأول لكرة القدم الأنظار خلال مشاركته في مونديال قطر 2022، بعدما حقق نتائج مميزة، وتأهل في صدارة مجموعته، ليُنهي البطولة في المركز الرابع في إنجاز عربي وإفريقي غير مسبوق.
وتحدث الركراكي لصحيفة “ليكيب” الفرنسية عن المشاركة الاستثنائية، قائلًا: “قلت للاعبين بين شوطي مباراة الدور قبل النهائي، إنها النسخة الأسوأ لمنتخب فرنسا منذ انطلاقة الأدوار الإقصائية”.
وتابع الركراكي حديثه قائلًا: “لا أقصد منتخب فرنسا بشكل عام، أنا لست ساذجًا، فهم فريق عريق، لكن أقصد حالة الفريق الفرنسي في هذه المباراة، لذا غلب علينا الحزن والندم بعد خسارتنا بهدفين”.
وأضاف: “عندما تصل لمراحل متقدمة في البطولات الكبيرة، تظن أنك لست بعيدًا، لكن في الواقع كانت خطوة كبيرة، وفي مباراة المركز الثالث عانينا من كثرة الإصابات ويوم أقل للتعافي، لذا كانت الأمور صعبة، وخسرنا المباراة”.
وواصل الركراكي: “المكسب الأكبر كان الأجواء داخل الفريق، كنا إخوة، ولم تحدث مشادة واحدة طوال 5 أسابيع مدة المعسكر، بخلاف المساندة الرائعة من جماهيرنا وجماهير البلدان العربية”.
وشدد على أن التطلعات زادت خاصة بعد خروج منتخب البرازيل من كأس العالم 2022، مضيفًا: “كنا نسعى للفوز، واللاعبون تسرب داخلهم الشعور بإمكانية تحقيقه، لذا كانت الوجوه حزينة بعد الخسارة أمام فرنسا”.