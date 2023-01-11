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الأزمة الاقتصادية لم تؤثر عليها

الرولز رويس تحقق أعلى مبيعات بتاريخها

2023-01-11 الساعة 11:28
الرولز رويس تحقق أعلى مبيعات بتاريخها
المواطن - فريق التحرير

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سجلت شركة رولز رويس البريطانية عام 2022 أعلى مبيعات سنوية لها على الإطلاق منذ تأسيسها قبل 118 سنة، مع بيعها 6021 مركبة من ماركتها، على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها معظم البلدان.

أعلى مبيعات

وأشارت العلامة التجارية التابعة لمجموعة “بي إم دبليو” الألمانية في بيان لها، إلى أن هذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 8% مقارنة بعام 2021، مع بيع سيارات لزبائن في نحو خمسين دولة.

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وتتناقض أرقام رولز رويس، التي باعت النسبة الأكبر من سياراتها في الولايات المتحدة والصين وأوروبا، مع أرقام بقية الشركات في سوق السيارات التي تكافح للتعافي من الجائحة وتواجه نقصاً عالمياً في أشباه الموصلات.

أرقام قياسية

وأفادت جمعية مصنعي وتجار السيارات SMMT البريطانية، الخميس الماضي، بأن مبيعات السيارات الجديدة في المملكة المتحدة تراجعت عام 2022 بشكل ملحوظ إلى أدنى مستوى لها منذ 30 عاماً، رغم انتعاش بدأ يُسجل في نهاية العام.

وعلى غرار العلامات التجارية الفاخرة الأخرى من أمثال بنتلي وبوغاتي، سجلت رولز رويس أرقاماً قياسية عام 2021. ومن الأمثلة الأخرى على الازدهار الذي يشهده قطاع السيارات الفاخرة، إعلان لامبورجيني في أغسطس الماضي أنها باعت مسبقاً كل إنتاجها حتى بداية العام 2024.

إصدار جديد

وتستعد رولز رويس، التي أُسست في مطلع القرن العشرين واستحوذت عليها شركة “بي إم دبليو” عام 1998، لإطلاق هذا العام سبيكتر، وهي أول سيارة لها تعمل بشكل كامل على الكهرباء. وبحسب الماركة، تخطت الطلبات المسبقة على هذه المركبة كل التوقعات.

ومن المتوقع أن يجري تسليم دفعة أولى من سبيكتر إلى الزبائن في الربع الأخير من 2023. وتطمح رولز رويس إلى أن تصبح حتى نهاية عام 2030 ماركة مصنعة للسيارات الكهربائية فقط.

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