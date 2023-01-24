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من 10 إلى 25 سبتمبر

الرياض تستضيف لجنة التراث العالمي لأول مرة

2023-01-24 الساعة 9:34
الرياض تستضيف لجنة التراث العالمي لأول مرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الوفد الدائم للمملكة لدى منظمة اليونسكو، أن المملكة ستستضيف الدورة الـ 45 للجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو خلال شهر سبتمبر.

لأول مرة

وبحسب ما أعلن الوفد الدائم للمملكة لدى اليونسكو في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:  يعد ذلك المرة الأولى في تاريخ المملكة.

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وقال الوفد: موطن لستة مواقع تراثية عالمية و11 عنصرًا من عناصر التراث غير المادي، ستستضيف المملكة العربية السعودية بفخر الدورة 45 للجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو في سبتمبر- وهي الدورة الأولى- فصل جديد في تاريخنا المتطور.

من جانب آخر، قال الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة، في تغريدة على موقع تويتر، اليوم الثلاثاء: للمرة الأولى، ستستضيف الرياض لجنة التراث العالمي من 10 إلى 25 سبتمبر.

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