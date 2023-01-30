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الرياض تشهد تتويج الاتحاد ببطولته الـ12 في العاصمة

2023-01-30 الساعة 12:57
الرياض تشهد تتويج الاتحاد ببطولته الـ12 في العاصمة
المواطن - محمد سمعه

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نجح الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد في تحقيق البطولة رقم 12 له في الرياض، وذلك بعد فوزه بلقب كأس السوبر السعودي أمس الأحد على حساب نادي الفيحاء.

بطولات الاتحاد في الرياض

وكشف الحساب الرسمي لنادي الاتحاد عبر “تويتر” أن العميد حقق 12 بطولة في الرياض وهم “الدوري العام على كأس الملك عام 1964، الدوري العام على كأس الملك عام 1968، الدوري المشترك السعودي عام 1982، كأس الملك عام 1988، دوري كأس خادم الحرمين الشريفين عام 2003، كأس ولي العهد عام 2004، دوري كأس خادم الحرمين الشريفين عام 2007، الدوري السعودي للمحترفين عام 2009، دوري كأس خادم الحرمين الشريفين عام 2010، دوري كأس خادم الحرمين الشريفين عام 2013، كأس ولي العهد عام 2017، كأس السوبر السعودي 2023”.

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بطولات نادي الاتحاد في الرياض

الاتحاديون أبطال السوبر

وفي سياق آخر، احتفل نجوم الفريق الكروي الأول بأصفر جدة، باللقب الأول لهم في بطولة كأس السوبر السعودي، بعد الفوز في المباراة النهائية مساء أمس على الفيحاء.

وتسلم المصري أحمد حجازي قائد الفريق الكروي الأول بأصفر جدة، لقب السوبر من ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم على أرضية ملعب الملك فهد الدولي وأمام أعين 48 ألف متفرج حضروا المباراة النهائية.

نادي الاتحاد بطل كأس السوبر السعودي

وبعد تسلم اللقب، حرص نجوم العميد على الاحتفال بالكأس في أرضية ملعب الدرة لعدة دقائق.

ويستعد العميد لمواجهة الطائي يوم السبت المقبل في الجولة الـ15 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث يتواجد أصفر جدة حاليًّا في المركز الرابع برصيد 31 نقطة في جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي.

نادي الاتحاد بطل كأس السوبر السعودي

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