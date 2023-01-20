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بعد الكشف عن نتائج قرعة دور الثمانية اليوم

الريال يواجه أتلتيكو مدريد في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا

2023-01-20 الساعة 6:29
الريال يواجه أتلتيكو مدريد في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا
المواطن - محمد سمعه

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كشفت قرعة كأس ملك إسبانيا اليوم الجمعة لمواجهات دور الثمانية، عن ملاقاة ريال مدريد لجاره أتلتيكو مدريد بينما يخوض برشلونة مواجهة سهلة نسبيًا ضد نادي ريال سوسيداد.

وجاءت نتائج القرعة كالتالي: ” الريال ضد الأتلتيكو، أوساسونا ضد إشبيلية، فالنسيا ضد أتلتيك بيلباو، برشلونة ضد ريال سوسيداد”.

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وتُقام مواجهات دور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا، من مباراة واحدة حيث تُلعب على ملعب الفريق الذي ذُكر اسمه أولًا في القرعة.

الريال ضد أتلتيكو مدريد

موعد مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد 

وتنطلق مواجهات دور الثمانية، بداية من يوم الثلاثاء 24 يناير الجاري، حيث يلعب الريال ضد الأتلتيكو، وفي يوم الأربعاء المقبل تُقام مباراتا ” أوساسونا ضد إشبيلية” و ” فالنسيا ضد أتلتيك بيلباو””.

أما مساء الخميس المقبل فتقام مباراة ” برشلونة ضد ريال سوسيداد”.

برشلونة ضد ريال سوسيداد

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