السعودية الوحيدة بالعالم العربي المؤسسة لأنظمة قياس الصحة النفسية الريال يواجه أتلتيكو مدريد في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا البرد وراء ارتفاع حالات الإصابة بجلطات القلب العثور على أكبر ضفدع في العالم مستغلو الرواسب في مكة والرياض بقبضة الأمن البيئي الخليج يُحقق فوزه الثالث تواليًا بثلاثية في الرائد 52 تحفة فنية تنتظركم في مزاد السيارات بـ إيماجينيشن بارك رجل يعثر على 5000 دولار في ساندوتش من ماكدونالدز ذئب يتنزه في إحدى حدائق الزلفي فرنسا تلحق ببريطانيا في سلسلة الإضرابات المتواصلة
كشفت قرعة كأس ملك إسبانيا اليوم الجمعة لمواجهات دور الثمانية، عن ملاقاة ريال مدريد لجاره أتلتيكو مدريد بينما يخوض برشلونة مواجهة سهلة نسبيًا ضد نادي ريال سوسيداد.
وجاءت نتائج القرعة كالتالي: ” الريال ضد الأتلتيكو، أوساسونا ضد إشبيلية، فالنسيا ضد أتلتيك بيلباو، برشلونة ضد ريال سوسيداد”.
وتُقام مواجهات دور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا، من مباراة واحدة حيث تُلعب على ملعب الفريق الذي ذُكر اسمه أولًا في القرعة.
وتنطلق مواجهات دور الثمانية، بداية من يوم الثلاثاء 24 يناير الجاري، حيث يلعب الريال ضد الأتلتيكو، وفي يوم الأربعاء المقبل تُقام مباراتا ” أوساسونا ضد إشبيلية” و ” فالنسيا ضد أتلتيك بيلباو””.
أما مساء الخميس المقبل فتقام مباراة ” برشلونة ضد ريال سوسيداد”.