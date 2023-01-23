الزائر الأبيض يبسط رداءه على دول خليجية ليل الإثنين

كشف مُختصون في مركز طقس العرب الإقليمي أن عدداً من دول الخليج ستتأثر خلال الأيام القادمة بامتدادٍ لمنخفضٍ جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة تعمل على خفض درجات الحرارة بشكل لافت وكبير.

تساقط الثلوج

ويُتوقع أن تتساقط الثلوج اعتباراً من ليل الإثنين 23 يناير2023، على قمم المرتفعات الجبلية العالية من سلطنة عُمان، متمثلة بجبل شمس اعتباراً من الليلة وحتى الخميس، ودولة الإمارات متمثلة بجبل جيس اعتباراً من الخميس، مع درجات حرارة تكون حول أو أقل من الصفر المئوي.

كما يتوقع أن تشهد أجزاء واسعة من الإمارات وعُمان وقطر والبحرين والأجزاء الشرقية من المملكة العربية السعودية هطول أمطار متفاوتة الغزارة.