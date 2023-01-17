الزعاق: الفقع بدأ بالظهور

قال الباحث في الطقس د. خالد الزعاق: إن نبات الفقع بدأ بالظهور، والعراجين بالطريق.

مصادر الأمطار

وأشار الزعاق، خلال فقرته على قناة العربية، إلى أن كل الأمطار التي تتساقط على المملكة لها مصدران أحدهما عالمي، والآخر محلي، العالمي مصدره هضبة البحيرات من وسط إفريقيا أو من بحر العرب، أهمها الإفريقي لأنه يتزامن مع دخول موسم الوسم في شهر سبتمبر، وأغزرها هو الذي يأتي من بحر العرب لأنه يأتي في آخر الصيف حيث يتزامن مع دخول موسم السهيل.

أغلب أمطار المملكة حتى الآن محلية الصنع

وتابع: المحلية إما تخريجات من بحر العرب وعادة ما تكون غزيرة لكنها تكون في بقعة دون ثانية مثلما حصل على جدة ومكة، مشيرًا إلى كل الأمطار التي شهدتها المملكة منذ دخول الوسم حتى هذه الأيام هي أمطار محلية الصنع.

الفقع

يذكر أن الفقع ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الزبيدي، هو الفقع الأبيض المفلطح والذي يظهر على وجه الأرض، والخلاسي، وهو الفقع الأحمر وفيه نقاط سود على جوانبه، والجباة، وهو الفقع المفلطح الأشهب، وأنضرها هو الزبيدي، وأطعمها وأغلاها ثمنًا وألذها مذاقًا هو الخلاسي.

وأكد الزعاق أن الفقع، ينتج نتيجة تفاعل بكتيري بين شجرة الرقروق ونبيته الرقة، وعنصر كيميائي يوفره البرق، والعرب يسمونه نبات الرعد، وهو فطر، منوهًا إلى أن الإكثار منه مضر للصحة.