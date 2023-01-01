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بدءاً من اليوم الأحد 1 يناير

الزكاة والضريبة تبدأ تطبيق مرحلة الربط والتكامل من الفوترة الإلكترونية

2023-01-01 الساعة 9:42
الزكاة والضريبة تبدأ تطبيق مرحلة الربط والتكامل من الفوترة الإلكترونية
المواطن - فريق التحرير

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تبدأ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك اليوم الأحد 1 يناير 2023م تطبيق المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية “مرحلة الربط والتكامل” على المنشآت التي جرى اختيارها ضمن المجموعة الأولى، وذلك بعد استكمال تلك المنشآت للمتطلبات اللازمة لإتمام هذه المرحلة.

وبيَّنت الهيئة أن المنشآت التي بدأت اليوم بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية لديها مع منصة (فاتورة) جرى اختيارها بناءً على معيار حجم الإيرادات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة لعام 2021م وذلك للمنشآت التي تتجاوز إيراداتها (3) مليارات ريال.

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الهدف من الفوترة الإلكترونية

وأكدت أن هذه المرحلة تهدف إلى ربط وتكامل أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بالمكلفين الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية مـع منصة (فاتورة)، حيث عملت الهيئة على إشعار المنشآت المستهدفة لاستكمال إجراءات تطبيق المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية (مرحلة الربط والتكامل) قبل ستة أشهر من التطبيق.

المرحلة الثانية

وأفادت الهيئة أن المرحلة الثانية تتضمن متطلبات إضافية عن المرحلة الأولى (مرحلة الإصدار والحفظ) من أبرزها ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بالمكلفين مع نظام الهيئة، وإصدار الفواتير الإلكترونية بناءً على صيغة محددة، وتضمين عدد من العناصر الإضافية في الفاتورة.

وتعمل الهيئة لتطبيق هذه المرحلة على المنشآت بشكل تدريجي وعلى مجموعات، حيث ستقوم بإبلاغ المجموعات اللاحقة بشكل مباشر قبل التاريخ المحدد للربط بستة أشهر على الأقل.

نهضة وتحول رقمي

ويأتي تطبيق المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية امتدادًا للنهضة الاقتصادية والتحول الرقمي الذي تشهده المملكة، واستكمالًا لقصةِ نجاحٍ بدأت بالمرحلة الأولى من تطبيق الفوترة الإلكترونية، التي حققت العديد من النتائج الإيجابية، كان من أبرزها رفع مستوى حماية المستهلك في جميع أنحاء المملكة، والوعي من جانب المكلفين في سرعة تجاوبهم بتطبيق المرحلة الأولى من المشروع.

 

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