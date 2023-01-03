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الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف للعمل في الرياض

2023-01-03 الساعة 2:12
الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف للعمل في الرياض
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الرسمي للتوظيف عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس ،  للعمل في الرياض، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

– أخصائي إدارة التعلم والتطوير
Learning & Development Management Lead Specialist

المؤهلات و الخبرات:

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  • مطلوب درجة البكالوريوس في إدارة الموارد البشرية أو إدارة الأعمال أو ما يعادلها
  • الخبرة ما لا يقل عن 4 سنوات من الخبرة ذات الصلة

المهام الوظيفية:

  • مراجعة متطلبات عمل الموظفين والقدرات والكفاءات المطلوبة لإجراء التدريبات وفقًا لذلك.
  • جمع طلبات التدريب من العملاء الخارجيين لتقييم وتحليل احتياجات التدريب.
  • ضع تقريرًا يدمج تحليل احتياجات التدريب بناءً على احتياجات العملاء الداخليين والخارجيين مع إبراز النتائج الرئيسية والتوصيات ومبادرات التحسين.
  • تفاوض بشأن احتياجات التدريب المحددة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين ذوي الصلة لضمان الموافقة والبدء في تخطيط التدريب وتطويره وتنفيذه.
  • تطوير / تحديث برامج ودورات التدريب الفني الخاص بالضرائب والزكاة بناءً على الاحتياجات التدريبية والدراسات المعيارية وأفضل الممارسات.
  • إضافة دورات جديدة تدعم التدريب الفني الضريبي والزكوي، واقتراح الشهادات والبرامج الجديدة باستمرار لهذا الغرض
  • تحديد الدورات التدريبية التي سيتم تقديمها داخليًا بناءً على القدرات الداخلية وتحديد الدورات التدريبية التي سيتم تقديمها من خلال أصحاب المصلحة الخارجيين.
  • تطوير تقويم التدريب وجدولة ورش العمل للتنفيذ في الوقت المناسب والسماح لأصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين بالتسجيل في أوقات مناسبة.
  • تصميم دورات ومواد تدريبية داخلية وتخصيصها بالتنسيق مع جميع أصحاب المصلحة الداخليين والبائعين والتأكد من مطابقتها لمتطلبات الوظيفة والقدرات والكفاءات المطلوبة.
  • وضع تقويم للتدريب والتطوير وتصميم خطة تنفيذية لتنفيذ الدورات التدريبية.
  • تنفيذ التدريب الداخلي وإدارة محتوى العرض بالتنسيق مع الجهات الداخلية المعنية والخبراء في الموضوع.

رابط التقديم

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).

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