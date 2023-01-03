الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف للعمل في الرياض

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الرسمي للتوظيف عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس ، للعمل في الرياض، وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
– أخصائي إدارة التعلم والتطوير
Learning & Development Management Lead Specialist
المؤهلات و الخبرات:
- مطلوب درجة البكالوريوس في إدارة الموارد البشرية أو إدارة الأعمال أو ما يعادلها
- الخبرة ما لا يقل عن 4 سنوات من الخبرة ذات الصلة
المهام الوظيفية:
- مراجعة متطلبات عمل الموظفين والقدرات والكفاءات المطلوبة لإجراء التدريبات وفقًا لذلك.
- جمع طلبات التدريب من العملاء الخارجيين لتقييم وتحليل احتياجات التدريب.
- ضع تقريرًا يدمج تحليل احتياجات التدريب بناءً على احتياجات العملاء الداخليين والخارجيين مع إبراز النتائج الرئيسية والتوصيات ومبادرات التحسين.
- تفاوض بشأن احتياجات التدريب المحددة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين ذوي الصلة لضمان الموافقة والبدء في تخطيط التدريب وتطويره وتنفيذه.
- تطوير / تحديث برامج ودورات التدريب الفني الخاص بالضرائب والزكاة بناءً على الاحتياجات التدريبية والدراسات المعيارية وأفضل الممارسات.
- إضافة دورات جديدة تدعم التدريب الفني الضريبي والزكوي، واقتراح الشهادات والبرامج الجديدة باستمرار لهذا الغرض
- تحديد الدورات التدريبية التي سيتم تقديمها داخليًا بناءً على القدرات الداخلية وتحديد الدورات التدريبية التي سيتم تقديمها من خلال أصحاب المصلحة الخارجيين.
- تطوير تقويم التدريب وجدولة ورش العمل للتنفيذ في الوقت المناسب والسماح لأصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين بالتسجيل في أوقات مناسبة.
- تصميم دورات ومواد تدريبية داخلية وتخصيصها بالتنسيق مع جميع أصحاب المصلحة الداخليين والبائعين والتأكد من مطابقتها لمتطلبات الوظيفة والقدرات والكفاءات المطلوبة.
- وضع تقويم للتدريب والتطوير وتصميم خطة تنفيذية لتنفيذ الدورات التدريبية.
- تنفيذ التدريب الداخلي وإدارة محتوى العرض بالتنسيق مع الجهات الداخلية المعنية والخبراء في الموضوع.
رابط التقديم
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: