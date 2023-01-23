الزكاة والضريبة والجمارك توفر 15 وظيفة إدارية وتقنية وقانونية

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 15 وظيفة إدارية وتقنية وقانونية بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
1- مدير شؤون الشراكات الحكومية.
2- مدير الشراكات الرائدة.
3- أخصائي رئيسي في الصحة والسلامة.
4- مستشار تنظيمي.
5- خبير في أبحاث وتحليل الاتصالات.
6- أخصائي التوعية.
7- أخصائي تحليل أعمال تقنية المعلومات.
8- أخصائي المراجعة والاعتراضات.
9- أخصائي التقاضي.
.. وأخرى.
– إدارة الأعمال.
– المحاسبة.
– القانون.
– الاتصال والإعلام.
– العلاقات العامة.
– التسويق.
– الصحة والسلامة المهنية.
– علوم الحاسب.
– تقنية المعلومات.
– إدارة الموارد البشرية.
– أو ما يعادلها.
– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الاثنين بتاريخ 1444/07/1 هـ الموافق 2023/01/23.
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا