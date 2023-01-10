الزكاة: 15 يناير آخر موعد لتقديم إقرارات ضريبة السلع الانتقائية

محمد بن سلمان القائد العربي الأكثر تأثيرًا لعام 2022 ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بالمملكة إلى 8.6% في نوفمبر أمطار رعدية غزيرة وسيول في 5 مناطق توقعات بهطول أمطار على الطائف ومركزي الهدا والشفا حتى المساء مذكرة تفاهم لرفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن هدف إطلاق منصة خاصة لتسجيل حجاج الداخل فيضانات عارمة تجتاح شمال غرب أستراليا السعودية تدرس زيادة الاستثمار في باكستان إلى 10 مليارات دولار ليلة موسيقية تجمع 3 نجوم كبار في بوليفارد رياض سيتي كمامة جديدة تحافظ على سرية مكالماتك
دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الثلاثاء، المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة السلع الانتقائية، إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهرَي نوفمبر وديسمبر الماضيَيْن، وذلك قبل نهاية يوم 15 يناير 2023.
وحثت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، المكلفين بضرورة الإسراع بتقديم إقراراتهم من خلال الموقع الإلكتروني (zatca.gov.sa)، تجنبًا لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها عن كل 30 يوم تأخير في تقديم الإقرار.
كما دعت هيئة الزكاة، المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة السلع الانتقائية، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.