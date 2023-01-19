وفاة مشجع عراقي بسبب التدافع قبل نهائي خليجي 25 الزكاة: 31 يناير آخر موعد تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة 3 أشياء توضح تأكيد حجزك للحج ترامب: فيسبوك خسر 700 مليار دولار بسببي بث دوري روشن السعودي على قناتين بإيطاليا والبرتغال وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى الفنار التعادل يحسم مباراة العدالة والباطن موسكو ومينسك يعلنان التعاون العسكري لصد أي هجوم مستكشفو رحلة قلب الجزيرة العربية يجدون آثار بيض نعام ونقوشًا صخرية جوائز ميدان فروسية حفر الباطن الأعلى قيمة واستريسي يحقق الكأس
دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المنشآت من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات 40 مليون ريال إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر ديسمبر الماضي والربع الرابع من عام 2022م، وذلك في موعدٍ أقصاه 31 من شهر يناير الجاري.
وحثت المكلفين من قطاع الأعمال على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية من خلال الموقع الإلكتروني (هنا)، أو تقديمها والسداد عن طريق تطبيق الهيئة للهواتف الذكية (ZATCA)، وذلك تجنبًا لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها.
ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل معها على الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على تويتر (@Zatca_Care)، أو من خلال البريد الإلكتروني
([email protected])، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (zatca.gov.sa).
وتُعَد ضريبة القيمة المضافة واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، وهي ضريبة غير مباشرة تُفرَض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات.