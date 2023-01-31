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داعيًا جماهير الأزرق لدعم الفريق مثل عشاق الاتحاد

الزهراني: الروح الانهزامية لجماهير الهلال لا تليق بحجم فريقهم

2023-01-31 الساعة 4:02
الزهراني: الروح الانهزامية لجماهير الهلال لا تليق بحجم فريقهم
المواطن - فريق التحرير

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وجه الإعلامي عبدالله الزهراني رسالة إلى جماهير نادي الهلال، وذلك قبل خوض الفريق مباراته الأولى في كأس العالم للأندية ضد نادي الوداد البيضاوي المغربي يوم السبت المقبل.

وقال الزهراني اليوم عبر حسابه في “تويتر” : ” الانكسار وروح الانهزامية المتفشية في المدرج الأزرق لا تليق بفريق كبير بحجم ومكانة الهلال المحلية والقارية”.

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وأضاف الزهراني: ” سبق وأن تعرض نادي الاتحاد لأكثر من ذلك وكان يلعب بـ 4 محترفين فقط وتراكمت الديون والعقوبات من كل حدب وصوب، وظل جمهوره حاضرًا ومؤازرًا وصعد الفريق للمنصات وحقق الذهب”.

ويُعاني أزرق الرياض حاليًا من تراجع في نتائجه، حيث ودع بطولة كأس السوبر السعودي من دور نصف النهائي، بعد الخسارة من نادي الفيحاء يوم الخميس الماضي.

كاريلو - الهلال والفيحاء

الهلال والوداد المغربي

ويتواجد الأزرق حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 32 نقطة وبفارق نقطة عن المتصدر نادي النصر.

جدير بالذكر أن الهلال سيواجه نادي الوداد البيضاوي المغربي مساء السبت في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة حيث تنطلق المباراة على ملعب ” المجمع الرياضي للأمير مولاي عبدالله” في المغرب.

وكان الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال وجه رسالة إلى جماهير الأزرق بعد الخسارة من نادي الفيحاء قائلًا: “أعد بأن الوضع أمام فريق الوداد البيضاوي، سيكون مختلفًا تمامًا، ولم تكن الخسارة ضد الفيحاء بسبب تشبع اللاعبين من تحقيق البطولات في الأعوام الثلاثة الماضية”.

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