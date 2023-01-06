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بعد خسارة الكلاسيكو بهدف

الزهراني: الفكر الإداري بالاتحاد يفرط في سعود ويضم شراحيلي!

2023-01-06 الساعة 12:52
الزهراني: الفكر الإداري بالاتحاد يفرط في سعود ويضم شراحيلي!
المواطن - مروة نبيل

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أبدى الإعلامي عبدالله أحمد الزهراني استغرابه من العمل الإداري في نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، بسبب صفقات الفريق الأول لكرة القدم.

الزهراني يعلق على الفكر الإداري بالناديين

وعلق الزهراني قائلًا: “الفكر الإداري في الهلال.. استغنى عن المدافع شراحيلي بعد الخسارة من الاتحاد 4 أهداف في المباراة الشهيرة في جدة وكان شراحيلي متسببًا في الهدف الأول”.

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وأشار الزهراني إلى أن الإدارة الهلالية قررت بعد ذلك الاستغناء عن شراحيلي، وحارس المرمى السديري، لتتعاقد مع نجم فريق الاتحاد، سعود عبدالحميد، وحارس الأهلي والمنتخب السعودي، محمد العويس.

سعود عبدالحميد
سعود – المصدر @Alhilal_FC

واختتم حديثه عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “الفكر الإداري في الاتحاد يفرط في سعود ويتعاقد مع شراحيلي!”.

ويُقدم سعود عبدالحميد مستوى مميزًا منذ الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الميركاتو الشتوي الماضي، حيث بات من الركائز الأساسية، فيما يُحافظ العويس على مكانه في التشكيل الأساسي للمنتخب السعودي.

محمد العويس
العويس – المصدر @Alhilal_FC

خسارة الاتحاد بالكلاسيكو

وجاء تعليق الزهراني بعد خسارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد نظيره الهلال بالأمس بهدف دون رد، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.

وتجمد رصيد العميد عند 24 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، ويملك لقاء مؤجلًا ضد الشباب، فيما رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رصيده إلى 25 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثالث.

الاتحاد ضد الهلال
جانب من المباراة – المصدر @Alhilal_FC

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