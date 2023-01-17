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مع غرامة تصل إلى 1000 ريال

السجن سنة لمن يطبع أو ينشر عملة ورقية متداولة دون ترخيص

2023-01-17 الساعة 6:44
السجن سنة لمن يطبع أو ينشر عملة ورقية متداولة دون ترخيص
المواطن - فريق التحرير

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أكدت النيابة العامة، أنه يحظر طبع أو نشر أو استعمال عملة أو جزء من وجه لعملة ورقية متداولة نظامًا في المملكة دون الحصول على ترخيص أو بمخالفة العمل للقيود والضوابط المنظمة لذلك.

العقوبة

وقالت النيابة العامة في إنفوجراف صادر عنها إنه يعاقب كل من طبع أو نشر أو استعمل لأغراض ثقافية أو صناعية أو تجارية صورًا تمثل وجهًا أو جزءًا من وجه لعملة ورقية متداولة نظامًا في المملكة، بدون أن يحصل على ترخيص من الجهات المختصة ويعمل بالقيود المفروضة في هذا الترخيص.

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وأوضحت أن العقوبة تتمثل في السجن لمدة تصل إلى سنة، وغرامة تصل إلى 1000 ريال.

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