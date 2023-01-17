السجن سنة لمن يطبع أو ينشر عملة ورقية متداولة دون ترخيص

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أكدت النيابة العامة، أنه يحظر طبع أو نشر أو استعمال عملة أو جزء من وجه لعملة ورقية متداولة نظامًا في المملكة دون الحصول على ترخيص أو بمخالفة العمل للقيود والضوابط المنظمة لذلك.
وقالت النيابة العامة في إنفوجراف صادر عنها إنه يعاقب كل من طبع أو نشر أو استعمل لأغراض ثقافية أو صناعية أو تجارية صورًا تمثل وجهًا أو جزءًا من وجه لعملة ورقية متداولة نظامًا في المملكة، بدون أن يحصل على ترخيص من الجهات المختصة ويعمل بالقيود المفروضة في هذا الترخيص.
وأوضحت أن العقوبة تتمثل في السجن لمدة تصل إلى سنة، وغرامة تصل إلى 1000 ريال.