Icon

الجمهوريون يختارون مرشحًا جديدًا لرئاسة أمريكا بدلًا من ترامب Icon معلم أمريكي يعتدي على طالب بطريقة وحشية Icon سماع دوي صفارات الإنذار في عسقلان ومستوطنات غلاف غزة Icon الأرصاد : الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على 7 مناطق Icon الفيحاء لنهائي كأس السوبر السعودي Icon ضبط 1791 مركبة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة Icon فلسطين تقرر وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل Icon الدول الغنية استحوذت على معظم حبوب أوكرانيا Icon السجن 5 سنوات لمن يسيء استخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية Icon وظائف شاغرة لدى الزكاة والضريبة والجمارك Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
يُحظر استغلال المعلومات بأي شكل

السجن وغرامة 5 ملايين ريال عقوبة إساءة استخدام التوقيعات الإلكترونية

2023-01-27 الساعة 11:31
السجن وغرامة 5 ملايين ريال عقوبة إساءة استخدام التوقيعات الإلكترونية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكدت النيابة العامة أن الحماية الجزائية تقتضي منع إساءة الاستخدام والاحتيال في التعاملات والتوقيعات الإلكترونية بأي شكل من الأشكال، وصون المصالح المترتبة في هذا الشأن.

قد يهمّك أيضاً
Img

سفارة المملكة لدى القاهرة تغلق أبوابها غدًا

Img

هيفاء بنت محمد تشارك في رسم جدارية بالعلا

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، اليوم الخميس: يُحظر استغلال مقدم خدمات التصديق المعلومات التي جمعها عن طالب الشهادة لأغراض أخرى خارج إطار أنشطة التصديق دون موافقة كتابية أو إلكترونية من صاحبها.

عقوبة ضخمة

وتابعت: يُعاقب من يخالف ذلك بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال مع مصادرة الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في ارتكاب المخالفة، ونشر الحكم المقضي به على نفقة المحكوم عليه بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الدفاع المدني: خذوا حذركم لاحتمالية هطول أمطار...
أخبار رئيسية

الدفاع المدني: خذوا حذركم لاحتمالية هطول أمطار...

أخبار رئيسية
أغرب عملية سرقة في 2023
غرائب

أغرب عملية سرقة في 2023

غرائب
معهد الصناعات الغذائية بالخرج يتيح التقديم على...
السعودية اليوم

معهد الصناعات الغذائية بالخرج يتيح التقديم على...

السعودية اليوم
النصر يعلن حصوله على الكفاءة المالية
الرياضة

النصر يعلن حصوله على الكفاءة المالية

الرياضة
حالة التوأم السيامي العراقي عمر وعلي بعد...
السعودية اليوم

حالة التوأم السيامي العراقي عمر وعلي بعد...

السعودية اليوم
حيلة لا تخطر على بال أحد لرفع...
السعودية اليوم

حيلة لا تخطر على بال أحد لرفع...

السعودية اليوم
منتخب البحرين يكتفي بالتعادل مع الكويت ويصعد...
الرياضة

منتخب البحرين يكتفي بالتعادل مع الكويت ويصعد...

الرياضة
ارتفاع طفيف في أسعار المستهلك خلال ديسمبر...
السعودية اليوم

ارتفاع طفيف في أسعار المستهلك خلال ديسمبر...

السعودية اليوم