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تتضاعف عند التكرار

السجن و250 ألف ريال عقوبة استخدام فيديو تويتر بدون مصدره

2023-01-06 الساعة 3:22
السجن و250 ألف ريال عقوبة استخدام فيديو تويتر بدون مصدره
المواطن - فريق التحرير

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أوضح المحامي عبد الله السبيعي، اليوم الجمعة، عقوبة استخدام فيديو في تويتر من غير مصدره الرئيسي .

السجن والغرامة

وقال السبيعي خلال حواره على “برنامج الراصد” على “قناة الإخبارية”، إن عقوبة استخدام فيديو تويتر من غير مصدره تصل إلى 250 ألف ريال وسجن 6 أشهر، وفقًا للنظام والقانون.

وأضاف السبيعي أنه عند تكرار الأمر تصل العقوبة لـ 500 ألف ريال والسجن سنة كاملة.

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