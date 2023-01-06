السجن و250 ألف ريال عقوبة استخدام فيديو تويتر بدون مصدره

شروط وقواعد إنشاء الأسواق الحرة وجدول المخالفات برامج توعوية واستشارات نفسية لـ صحة الرياض في ملتقى دراية مواعيد مباريات المنتخب السعودي بـ خليجي 25 لقطات من جهود القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة لتنظيم المصلين الموافقة على نظام إمدادات الطاقة .. الغرامة تصل لـ 20 مليون ريال تفاصيل القبض على لاعب كرة قدم في باريس مكمل غذائي يحسن حالة مرضى الشريان التاجي التعاون يسعى لمواصلة تألقه مباراة النصر والطائي بتعليق إنجليزي وبرتغالي لقطات من أمطار الرياض وسط توقعات باستمرارها للغد
أوضح المحامي عبد الله السبيعي، اليوم الجمعة، عقوبة استخدام فيديو في تويتر من غير مصدره الرئيسي .
فيديو | المحامي عبد الله السبيعي:قد يهمّك أيضاً
استخدام فيديو في تويتر من غير مصدره الرئيسي عقوبته تصل إلى 250 ألف وسجن 6 أشهر #الراصد pic.twitter.com/TJ0lXMwK0r
— الراصد (@alraasd) January 6, 2023
وقال السبيعي خلال حواره على “برنامج الراصد” على “قناة الإخبارية”، إن عقوبة استخدام فيديو تويتر من غير مصدره تصل إلى 250 ألف ريال وسجن 6 أشهر، وفقًا للنظام والقانون.
وأضاف السبيعي أنه عند تكرار الأمر تصل العقوبة لـ 500 ألف ريال والسجن سنة كاملة.