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مدانة باختلاس أموال عامة

السجن 4 سنوات لوزيرة الثقافة في عهد بوتفليقة

2023-01-09 الساعة 12:54
السجن 4 سنوات لوزيرة الثقافة في عهد بوتفليقة
المواطن - فريق التحرير

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أصدر القضاء الجزائري، أمس الأحد، قرارًا بسجن وزيرة الثقافة الجزائرية السابقة خليدة تومي، لمدة 4 سنوات بتهم فساد وتلاعب بصفقات عامة.

التفاصيل

وكشفت جلسة محاكمة سابقة لخليدة تومي، مؤخرًا، عن إبرام صفقات مخالفة للقانون في قطاع الثقافة بملايين الدنانير.

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من المعروف أن خليدة تومي التي تعتبر من أقدم وزراء الرئيس الجزائري الراحل عبدالعزيز بوتفليقة، مدانة بإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة واختلاس أموال عامة.

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