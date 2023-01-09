السجن 4 سنوات لوزيرة الثقافة في عهد بوتفليقة

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أصدر القضاء الجزائري، أمس الأحد، قرارًا بسجن وزيرة الثقافة الجزائرية السابقة خليدة تومي، لمدة 4 سنوات بتهم فساد وتلاعب بصفقات عامة.
وكشفت جلسة محاكمة سابقة لخليدة تومي، مؤخرًا، عن إبرام صفقات مخالفة للقانون في قطاع الثقافة بملايين الدنانير.
من المعروف أن خليدة تومي التي تعتبر من أقدم وزراء الرئيس الجزائري الراحل عبدالعزيز بوتفليقة، مدانة بإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة واختلاس أموال عامة.