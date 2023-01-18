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وقعت الحادثة في 14 نوفمبر 2016

السجن 40 عامًا لأم قتلت طفلها

2023-01-18 الساعة 11:55
السجن 40 عامًا لأم قتلت طفلها
المواطن - فريق التحرير

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كشف ممثلو الادعاء أن كارين زيولكوفسكي قتلت ابنها إيليا في منزلهم في ميريديان في الرابع عشر من نوفمبر 2016، ثم استخدمت مصباحًا زيتيًّا من طراز تيكي لإشعال حريقين.

التفاصيل

ولم يتمكن رجال الإنقاذ من إنعاش الصبي، الذي حكم بوفاته نتيجة الاختناق. وألقي القبض على زيولكوفسكي في أكتوبر 2017 في ولاية نورث.

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وعوقبت الأم بالسجن لمدة 40 عامًا بتهمة القتل العمد و10 سنوات أخرى في تهمة الحرق العمد، على أن تقضي العقوبة الأخيرة خلال نفس فترة العقوبة الأولى.

وخلصت هيئة محلفين بمحكمة عليا في نيو هافن إلى أنها مذنبة في الاتهامين في 8 نوفمبر الماضي.

وأفاد جون بي دويل جونيور، ممثل ادعاء الولاية في نيو هافن، في بيان: بالرغم من أنه ما من شيء يمكنه إعادة إيلايجا للحياة أو يخفف من آلام أحبائه، فإننا نأمل أن يحقق حكم السجن اليوم لأسرته قدرًا من السلام الآن، بعد أن تم تقديم الشخص المسؤول عن وفاته التي لا معنى لها والتي لا يمكن تصورها إلى العدالة.

 

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