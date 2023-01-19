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هذه الأفعال تعد من الجرائم الكبيرة

السجن 5 سنوات عقوبة تغيير حقيقة منتج بترولي مُسعَّر

2023-01-19 الساعة 9:09
السجن 5 سنوات عقوبة تغيير حقيقة منتج بترولي مُسعَّر
المواطن - فريق التحرير

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حظرت النيابة العامة، تغيير حقيقة منتج بترولي مُسعّر بما قد يبعث على الاعتقاد بأنه غير مُسعّر، مشيرة إلى أن هذه الأفعال تعد من الجرائم الكبيرة.

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المنتجات البترولية

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، اليوم الخميس: يُحظر تغيير حقيقة منتج بترولي مُسعّر بما قد يبعث على الاعتقاد بأنه غير مُسعّر، وتشمل المنتجات البترولية، الزيت الخام ومشتقاته: وقود الطائرات، والكيروسين، والبنزين، والديزل، وزيت الوقود، والأسفلت.

عقوبات كبرى

ولفتت النيابة العامة إلى عقوبات هذه الجرائم؛ حيث جاءت كالآتي:

– السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.

– غرامة تصل إلى 3 أضعاف قيمة المنتج البترولي بالسعر الدولي.

– مضاعفة العقوبة في حال العود.

– مصادرة المنتج البترولي.

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