Icon

اختبار سريع ومجاني يكشف العمر الحقيقي لـ القلب Icon تشيلسي يستعيد ذاكرة الانتصارات بهزيمة كريستال بالاس Icon التدريب التقني والمهني بالجوف يعلن مواعيد القبول للفصل التدريبي الثالث Icon الإطاحة بمواطن لاعتدائه على آخر بعد النصب عليه Icon التمر والقهوة السعودية يتصدران ضيافة أهالي القصيم لزوار وادي الرمة Icon وظائف إدارية شاغرة في شركة الفنار Icon أبرز محطات في مسيرة شايع النفيسة Icon مسؤول فندق: وفرنا الكبسة والجريش للاعبي برشلونة Icon 58 ألف أسرة استفادت من خدمات المودة خلال عام 2022 Icon تعادل الهلال والعدالة في الشوط الأول Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
غرامة تصل إلى 200 ألف ريال

السجن 5 سنوات عقوبة حيازة أشياء متحصلة من جرائم الاتجار بالأشخاص

2023-01-15 الساعة 6:55
السجن 5 سنوات عقوبة حيازة أشياء متحصلة من جرائم الاتجار بالأشخاص
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكدت النيابة العامة أنه يعاقب كل من حاز أشياء متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.

الاتجار محظور

وأوضحت النيابة في تغريدة عبر حسابها بموقع “تويتر”، أنه ‏يحظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه أو استغلال الوظيفة أو النفوذ أو إساءة استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة من أجل الاعتداء الجنسي.

قد يهمّك أيضاً
Img

المملكة تدين الهجوم الإرهابي بالقرب من وزارة الخارجية الأفغانية

Img

الموارد البشرية: توطين المطاعم 40% بالمدينة المنورة

ولفتت إلى أن كل من حاز أشياء متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، أو أخفاها، أو صرفها، أو أخفى شخصًا (أو أكثر) من الذين اشتركوا فيها، بقصد معاونته على الفرار من العدالة مع علمه بذلك، أو أسهم في إخفاء معالم الجريمة، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 200 ألف ريال.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بايدن مستعد للقاء بوتين بشرط
العالم

بايدن مستعد للقاء بوتين بشرط

العالم
تل أبيب تغرق في مياه الأمطار
العالم

تل أبيب تغرق في مياه الأمطار

العالم
حقوقك وواجباتك عند صيانة السيارة
السعودية اليوم

حقوقك وواجباتك عند صيانة السيارة

السعودية اليوم
إغلاق جزئي لـ الواجهة البحرية في جدة...
السعودية اليوم

إغلاق جزئي لـ الواجهة البحرية في جدة...

السعودية اليوم
مساعد مدرب الأخضر: مواجهة عمان صعبة وهدفنا...
الرياضة

مساعد مدرب الأخضر: مواجهة عمان صعبة وهدفنا...

الرياضة
4 مباريات غدًا بدوري روشن السعودي
الرياضة

4 مباريات غدًا بدوري روشن السعودي

الرياضة
خالد الفيصل يشهد إعلان أسماء الفائزين بجائزة...
السعودية اليوم

خالد الفيصل يشهد إعلان أسماء الفائزين بجائزة...

السعودية اليوم
انتشال شخص غرق في مستنقع مائي بوادي...
أخبار رئيسية

انتشال شخص غرق في مستنقع مائي بوادي...

أخبار رئيسية