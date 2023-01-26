الفيحاء لنهائي كأس السوبر السعودي ضبط 1791 مركبة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة فلسطين تقرر وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل الدول الغنية استحوذت على معظم حبوب أوكرانيا السجن 5 سنوات لمن يسيء استخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية وظائف شاغرة لدى الزكاة والضريبة والجمارك مطار الملك خالد الدولي يطلق عربات التسوق الذكية الغذاء والدواء: احذروا شراء المنتجات المنتفخة والمثقوبة والصدئة فضيحة تطال نجل رئيس الوزراء الياباني في أوروبا لحظة اعتقال عشرات الدواعش شمال شرق سوريا
أكدت النيابة العامة أن الحماية الجزائية تقتضي منع إساءة الاستخدام والاحتيال في التعاملات والتوقيعات الإلكترونية بأي شكل من الأشكال، وصون المصالح المترتبة في هذا الشأن.
وأوضحت النيابة العامة في إنفوجراف صادر عنها عبر حسابها بموقع “تويتر”، أنه “يُحظر استغلال مقدم خدمات التصديق للمعلومات التي جمعها عن طالب الشهادة لأغراض أخرى خارج إطار أنشطة التصديق دون موافقة كتابية أو إلكترونية من صاحبها”.
وأضافت النيابة أن عقوبة من يخالف ذلك السجن مدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال مع مصادرة الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في ارتكاب المخالفة، ونشر الحكم المقضي به على نفقة المحكوم عليه بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.