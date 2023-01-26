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غرامة تصل إلى 5 ملايين ريال

السجن 5 سنوات لمن يسيء استخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية

2023-01-26 الساعة 7:46
السجن 5 سنوات لمن يسيء استخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية
المواطن - فريق التحرير

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أكدت النيابة العامة أن الحماية الجزائية تقتضي منع إساءة الاستخدام والاحتيال في التعاملات والتوقيعات الإلكترونية بأي شكل من الأشكال، وصون المصالح المترتبة في هذا الشأن.

وأوضحت النيابة العامة في إنفوجراف صادر عنها عبر حسابها بموقع “تويتر”، أنه “يُحظر استغلال مقدم خدمات التصديق للمعلومات التي جمعها عن طالب الشهادة لأغراض أخرى خارج إطار أنشطة التصديق دون موافقة كتابية أو إلكترونية من صاحبها”.

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عقوبات المخالفة

وأضافت النيابة أن عقوبة من يخالف ذلك السجن مدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال مع مصادرة الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في ارتكاب المخالفة، ونشر الحكم المقضي به على نفقة المحكوم عليه بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.

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