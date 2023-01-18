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بحوزتهم 8700 ريال مزورة

السجن 5 سنوات وغرامة 120 ألف ريال لـ4 وافدين تورطوا بتزييف النقود

2023-01-18 الساعة 2:09
السجن 5 سنوات وغرامة 120 ألف ريال لـ4 وافدين تورطوا بتزييف النقود
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت النيابة العامة عن توقيع عقوبة السجن 5 سنوات وغرامة 120 ألف ريال بحق 4 وافدين امتهنوا تزييف النقود.

وصرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن نيابة الجرائم الاقتصادية وجهت الاتهام لتشكيل إجرامي منظم مكون من أربعة وافدين من جنسية آسيوية، بتهمة تزييف النقود.

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وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام الجناة باقتناء آلات إلكترونية وطابعات مخصصة لطباعة العملات الورقية، وحيازتهم لمبلغ قدره (8700) ريال مزورة

وتم إيقافهم كون التهمة الموجهة لهم موجبة للتوقيف، وإحالتهم للمحكمة المختصة، وصدر بحقهم الحكم القضائي المتضمن إدانتهم بما نسب إليهم وسجنهم لمدة (5) سنوات لكل واحد منهم، وغرامات مالية قدرها (120.000 ريال) مائة وعشرون ألف ريال، ومصادرة الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، وإبعادهم عن المملكة بعد انتهاء مدة سجنهم

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