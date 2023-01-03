السجن 6 أشهر لنائبين ضربا زميلة لهما في السنغال

تعليق الدراسة الحضورية في الرياض غدًا تعليم المدينة المنورة: استمرار تعليق الدراسة الحضورية للغد طرح تذاكر إضافية لمباراة النصر والطائي فواز الطريس يُجري جراحة ناجحة انتقادات واسعة للمفوضية الأوروبية بسبب مواصلة دعم أوكرانيا تفاعل كبير بين الطلاب والمعلمين في الحصص الافتراضية التدريب التقني بمكة: الدراسة عن بعد غدًا 15 ريالًا سعر تذكرة حفل تقديم رونالدو وفاة مأساوية لعامل في مطار أمريكي سحبه محرك طائرة وليد الفراج يطالب بتطوير 4 ملفات
قضت محكمة سنغالية بالسجن 6 أشهر مع النفاذ على نائبين من المعارضة، اليوم الاثنين، بتهمة ضرب زميلة لهما من الغالبية في الجمعية الوطنية (البرلمان).
وفي التفاصيل، هاجم النائب ماساتا سامب من المنصة في 1 ديسمبر، زميلته إيمي ندياي بشأن تصريحات أدلت بها ضد مصطفى سي، رئيس تنظيم عضو في أبرز ائتلاف معارضة (حزب الوحدة والتجمع)، وهو ليس نائبًا لكنه شخصية دينية نافذة في السنغال.
وكشفت الصور التي تم تداولها على نطاق واسع ماساتا سامب وهو يصفع البرلمانية وزميله مامادو نيانج وهو يركلها على بطنها، في منتصف جلسة عامة.