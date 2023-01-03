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ركلها على بطنها داخل الجلسة

السجن 6 أشهر لنائبين ضربا زميلة لهما في السنغال

2023-01-03 الساعة 12:05
السجن 6 أشهر لنائبين ضربا زميلة لهما في السنغال
المواطن - فريق التحرير

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قضت محكمة سنغالية بالسجن 6 أشهر مع النفاذ على نائبين من المعارضة، اليوم الاثنين، بتهمة ضرب زميلة لهما من الغالبية في الجمعية الوطنية (البرلمان).

التفاصيل

وفي التفاصيل، هاجم النائب ماساتا سامب من المنصة في 1 ديسمبر، زميلته إيمي ندياي بشأن تصريحات أدلت بها ضد مصطفى سي، رئيس تنظيم عضو في أبرز ائتلاف معارضة (حزب الوحدة والتجمع)، وهو ليس نائبًا لكنه شخصية دينية نافذة في السنغال.

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وكشفت الصور التي تم تداولها على نطاق واسع ماساتا سامب وهو يصفع البرلمانية وزميله مامادو نيانج وهو يركلها على بطنها، في منتصف جلسة عامة.

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