السجن 6 أشهر لنائبين ضربا زميلة لهما في السنغال

قضت محكمة سنغالية بالسجن 6 أشهر مع النفاذ على نائبين من المعارضة، اليوم الاثنين، بتهمة ضرب زميلة لهما من الغالبية في الجمعية الوطنية (البرلمان).

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وفي التفاصيل، هاجم النائب ماساتا سامب من المنصة في 1 ديسمبر، زميلته إيمي ندياي بشأن تصريحات أدلت بها ضد مصطفى سي، رئيس تنظيم عضو في أبرز ائتلاف معارضة (حزب الوحدة والتجمع)، وهو ليس نائبًا لكنه شخصية دينية نافذة في السنغال.

وكشفت الصور التي تم تداولها على نطاق واسع ماساتا سامب وهو يصفع البرلمانية وزميله مامادو نيانج وهو يركلها على بطنها، في منتصف جلسة عامة.