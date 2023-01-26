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للتعيين في مختلف مناطق المملكة

السجون تعلن وظائف عسكرية للرجال على رتبة وكيل رقيب

2023-01-26 الساعة 12:13
السجون تعلن وظائف عسكرية للرجال على رتبة وكيل رقيب
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت المديرية العامة للسجون مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية للمديرية العامة للسجون (رجال) على رتبة (وكيل رقيب) للتعيين عليها في مختلف مناطق المملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الرتبة:

– وكيل رقيب.

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المؤهل المطلوب:

– مؤهل بكالوريوس.

التخصصات المطلوبة:

– المحاسبة.
– الإحصاء.
– هندسة الشبكات.
– الإدارة المالية.
– أمن المعلومات.
– مصمم موشن جرافيكس.
– برمجيات حاسب آلي.
– إعلام صناعة محتوى الإعلام الرقمي.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.
2- أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.
3- أن لا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من أحد الكليات  أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.
4- ألا يكون متزوجاً من غير سعودية.
5- أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.
6- أن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.
7- توفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم لها مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص.

ملاحظة:

– تعبأ الحقول بمنتهى الدقة وسوف يتم استبعاد كل من يوجد لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة.

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم السبت بتاريخ 1444/07/06هـ الموافق 2023/01/28م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/07/11هـ الموافق 2023/02/02م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

 

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