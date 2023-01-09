Icon

الجوازات تتيح تجديد الجواز السعودي الإلكتروني للتابعين أقل من 21 عامًا عبر منصة أبشر Icon السحب تعانق هضبة طخفة وترسم لوحة بديعية Icon المرور يذكر بطريقة الاستعلام عن معلومات المركبة المحجوزة إلكترونيًا Icon ترسية المشروع الاستثماري لإزالة السيارات والهياكل التالفة بحاضرة الدمام Icon المودة تقارن التخصصات الأكاديمية للأسرة بالجامعات المحلية والعالمية Icon وظائف شاغرة بمجموعة عبداللطيف جميل في 3 مدن Icon جامعة نجران تفتح باب القبول للمشاريع البحثية 2023 Icon 57 طائرة حربية تابعة لـ الصين تقترب من تايوان Icon إغلاق طريق الهدا مؤقتًا بسبب الأمطار Icon وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بالعلا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بين محافظتي الدوادمي والرس

السحب تعانق هضبة طخفة وترسم لوحة بديعية

2023-01-09 الساعة 3:05
السحب تعانق هضبة طخفة وترسم لوحة بديعية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وثق مقطع فيويو، لقطات للسحب وهي تعانق هضبة “طخفة” الواقعة بين محافظتي الدوادمي والرس.

وأظهر المقطع الذي نشرته قناة “الإخبارية”، مشهدًا طبيعيًا جماليًا للسحب التي تتحرك وتعانق هضبة “طخفة”.

قد يهمّك أيضاً
Img

هدف يقدم 2750 فرصة تدريبية للجنسين عبر تمهير بجميع المناطق

Img

حقيقة انتقال ماركو رويس للنصر

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وتساقط البرد وجريان السيول على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الباحة، الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، تبوك، الحدود الشمالية والجوف.

في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق، ويطرأ انخفاض في درجات الحرارة على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، المدينة المنورة ومكة المكرمة، كما تتهيأ الفرصة لتساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز، علقان، الظهر).

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشباب يتألق بأرقام مميزة هذا الموسم
آخر الاخبار

الشباب يتألق بأرقام مميزة هذا الموسم

آخر الاخبار
الإماراتي ملهم الراشدي يحصد المركز الأول في...
السعودية اليوم

الإماراتي ملهم الراشدي يحصد المركز الأول في...

السعودية اليوم
بشرى سارة لمحبي هواتف سامسونج
حصاد اليوم

بشرى سارة لمحبي هواتف سامسونج

حصاد اليوم
وزير الإسكان: ندرس نزع ملكية المساكن الموجودة...
السعودية اليوم

وزير الإسكان: ندرس نزع ملكية المساكن الموجودة...

السعودية اليوم
تناقص الحشرات على لوحات السيارات يثير القلق
غرائب

تناقص الحشرات على لوحات السيارات يثير القلق

غرائب
الإطاحة بمقيم بحوزته 5.5 كجم ميثامفيتامين مخدر
أخبار أمنية

الإطاحة بمقيم بحوزته 5.5 كجم ميثامفيتامين مخدر

أخبار أمنية
الأمن العام: إحضار المستندات المطلوبة عند السفر...
السعودية اليوم

الأمن العام: إحضار المستندات المطلوبة عند السفر...

السعودية اليوم
أنمار الحائلي يُعلن عن مفاجأة سارة لجماهير...
الرياضة

أنمار الحائلي يُعلن عن مفاجأة سارة لجماهير...

الرياضة