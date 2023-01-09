السديس: إستراتيجية الرئاسة التشغيلية هدفها الوصول للحرم الذكي

أكد الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس، أن الرئاسة تعكف على إعداد إستراتيجية تشغيلية وتنفيذية ضخمة مبنية على رؤية المملكة المباركة 2030؛ للوصول لمشروع الحرم الذكي، معتبرًا أن مشروع الحرم الذكي هو أهم البرامج والمشروعات النوعية الذي يرتبط بعدد من أهداف الخطة الإستراتيجية للرئاسة.

خدمة الحجاج والمعتمرين

وقال السديس في الجلسة الرئيسية لمؤتمر الحج والعمرة والذي نظمته وزارة الحج والعمرة بجدة: هدفنا الإستراتيجي خدمة الحجاج والمعتمرين والاحتفاء بالقاصدين وإثراء تجربتهم، وتطوير التنظيم الإداري والعمل المؤسسي، والتوظيف الأمثل لتقنية المعلومات والاتصالات، فضلًا عن تعضيد العمل التشغيلي لمرافق الحرمين لتمكين القاصدين من أداء عباداتهم بكل يسر وسهولة.

وتابع: قيادتنا الرشيدة- حفظها الله- قدمت الغالي والرخيص لخدمة الحرمين وقاصديهما ولم تدخر جهدًا في تقديم كل التسهيلات للحجاج والمعتمرين بسخاء وعطاء.

تعزيز كافة الوسائل والأساليب للتقنية الذكية لخدمة الحجاج

وأردف: الحمد لله لقد دشنت الرئاسة مرحلة الذكاء الاصطناعي لاستدامة ثقافة الإبداع والتميز وخدمة للقاصدين والعاكفين والركع السجود، مشيرًا إلى أن الرئاسة انطلقت بقوة نحو عالم التقنية ومواكبة تحولاته الرقمية الذكية في الحرمين، مؤكدًا أن الروبوتات الذكية محور هام لخدمة القاصدين والحجاج، موضحًا أن توفير الخدمات الحديثة المتطورة، لتعزيز كافة الوسائل والأساليب للتقنية الذكية؛ لمواكبة للرؤية 2030.

وشدد على أن تسخير التقنية الذكية والذكاء الاصطناعي لخدمة القاصدين والزوار والمعتمرين حقق أهدافًا ضخمة لمصلحة أتمتة منظومة الخدمات، مشيرًا إلى أن لدى الرئاسة خطة إستراتيجية وفق خطة زمنية مجدولة لتقديم أعلى الخدمات المعيارية للقاصدين.

وأضاف: الذكاء الاصطناعي مثل الروبوت الذكي، وجهاز تعقيم السجاد بالأشعة فوق البنفسجية، وجهاز التطهير والتعقيم بتقنية الأوزون يعملون بأعلى معايير الاتقان والجودة.

وخاطب الحاضرين قائلًا: هدفنا مواكبة التحول الرقمي والتقني وفق الرؤية المباركة 2030 وتكريس التسامح والوسطية وإيصال رسالة الحرمين إلى العالم إلى جانب تقديم خدمات ذات جودة عالية وعكس الصورة المشرقة والحضارية للمملكة خلق قيمة تنافسية وتسير خدمة القاصدين ومواكبة التحول وتعظيم الحوكمة وقياس مستوى التحول الرقمي.

وأشار إلى أن الرئاسة ماضية نحو توفير إستراتيجية لخلق قيمة تنافسية عالية وفرق عمل متطورة واستدامة ثقافة الإبداع.

وحول تمكين المرأة قال: إن المرأة حظيت بتمكين عالٍ وتقلدت مناصب عليا في الرئاسة والوكالة والمرأة والحمد لله تقود بامتياز وحرفية في كل قطاعات الرئاسة والوكالة.

واستطرد: مسيرة الجودة والتمّيز المؤسسي للرئاسة تجلت في حصولها على جائزة الملك عبدالعزيز للجودة على المستوى الفضي عن فئة الهيئات والمؤسسات لتطبيقها النموذج الوطني للتميّز المؤسسي.

وأضاف: أن الجودة والتنافسيّة في الحرمين الشريفين، محور إستراتيجي من خلال رؤيتها ورسالتها التي تتمحور حول جودة وحسن الوفادة للقاصدين.

ولفت إلى أن رؤية المملكة 2030، جعلت المملكة الحديثة؛ مثالية نموذجية؛ بكل كفاءة واقتدار واحترافية.

وأشار إلى أن الهدف الأسمى هو الوصول لـ مصاف المتميزين في جميع المجالات على الصعيد المحلي والدولي، لمواكبة رؤية المملكة المباركة 2030.

62 خدمة إلكترونية و19 تطبيقًا

وتابع قائلًا: في ظل الثورة التقنية العالمية والحاجة الماسة للخدمات الرقمية؛ واكبت الرئاسة، وتبنت التحول الرقمي لخدماتها، ففي عام: 1441هـ بلغت عدد الخدمات: 35 خدمة إلكترونية، حتى وصلت بالوقت الحالي إلى: 62 خدمة إلكترونية. أما التطبيقات فبلغت 15 تطبيقًا، وزاد عددها حتى وصل الآن إلى 19 تطبيقًا.

وحول ترجمة خطبة عرفات، قال: بفضل الله وصلت اللغات في ترجمة خطبة عرفة بالحج الماضي إلى أكثر من 14 لغة عالمية. وبلغ عدد المستمعين للخطبة أكثر من 219 مليون مستمع.

معدلات الرضا

وعن الخدمات المقدمة من الرئاسة كشف أنها في ارتفاع مستمر كل عام، حيث بلغ معدل الرضا في عام 1441 إلى 89% وارتفع بشكل تصاعدي.. وحول تطوير مجمع الملك عبدالعزيز لصناعة كسوة الكعبة المشرفة، قال: إن هذا المشروع يعتبر أول مركز حضري من نوعه في مكة المكرمة يخدم الزوار والمعتمرين ويثري تجربتهم عند أداء شعائرهم في الحج والعمرة.

وختم مشاركته بالدعاء لولاة أمر هذه البلاد المباركة، داعيًا الله بالتوفيق والنجاح للجميع.

إكسبو الحج

وافتتح الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة والأمير الدكتور فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة المدينة المنورة، اليوم خدمات الحج والعمرة (إكسبو الحج) بمشاركة وفود رفيعة المستوى من أصحاب المعالي وزراء الشؤون الدينية، ورؤساء بعثات الحج والهيئات العليا من أكثر من 57 دولة، وبمشاركة 81 متحدثًا من القطاعين العام والخاص من داخل المملكة وخارجها.