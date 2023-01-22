السديس: الرئاسة عززت جهودها لإثراء التجربة الدينية والثقافية لخدمة ضيوف الرحمن

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أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس أنه تم توظيف الذكاء الاصطناعي، كروبوت توزيع المصاحف، وروبوت توزيع الهدايا، وروبوت توزيع ماء زمزم، وجهاز تعقيم السجّاد بالأشعة فوق البنفسجية، وروبوت التطهير والتعقيم بتقنية الأوزون لخدمة ضيوف الرحمن.
وأضاف السديس، خلال الملتقى العلمي الثاني والعشرين لأبحاث الحج والعمرة، أن الرئاسة عززت جهودها في إثراء التجربة الدينية والثقافية في برنامج خدمة ضيوف الرحمن بتوفيرها المرشدين والمترجمين على مدار السَّاعة. بدأناها عام 1435هـ بـ4 لغات، كانت الإحصائية 3 ملايين مستفيد، حتى بلغنا بفضل الله عام 1443 (274) مليون مستفيد وبـ 14 لغة عالمية.
وتابع الشيخ السديس: “نستهدف تحقيق تجربة متميزة لضيوف الرحمن في الحرمين الشريفين ضمن الملتقى العلمي الثاني والعشرين لأبحاث الحج والعمرة والزيارة”.