السديس: القيادة حريصة على تعظيم الخدمات لضيوف الرحمن وفق أعلى المعايير

في إطار حرصها لتطوير التجربة في الحرمين الشريفين وتعظيم الخدمات للحجاج والمعتمرين والقاصدين، استضافت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الاثنين، في المسجد الحرام، الاجتماع الأول للجنة تطوير التجربة بالحرمين الشريفين تجسيدًا للرعاية والاهتمام الكبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، للارتقاء بالخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين وفق أعلى المعايير العالمية.

وعقد الاجتماع بحضور الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ورئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ونائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، ومدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة المهندس فهد بن محمد البليشي، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، ومحافظ الهيئة العامة للأوقاف الأستاذ عماد بن صالح الخراشي، والمشرف على مكتب إدارة المشاريع بوزارة المالية المهندس ناصر الشمري، والرئيس التنفيذي لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن المهندس محمد إسماعيل.

جهود الجهات

وأشاد الشيخ السديس في كلمته الافتتاحية في الاجتماع بالجهود التي تقدمها الجهات الحكومية وجهات القطاع الخاص، العاملة في خدمة ضيوف الرحمن، وما وصلت إليه الخدمات من تطور خاصة في الجانب التقني والذكاء الاصطناعي، وما تحظى به أعمال خدمة ضيوف الرحمن من عناية ورعاية واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وأكد حرص واهتمام وزير الداخلية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وأمير منطقة مكة المكرمة ونائبه، وأمير منطقة المدينة المنورة ونائبه، ومتابعتهم لجميع الأعمال المقدمة لخدمة ضيوف الرحمن في جميع الجوانب خاصة الجوانب الأمنية والخدمية التي تضمن سلامة وراحة ضيوف الرحمن.

شكر للعاملين

وختم الشيخ السديس حديثه بالشكر لجميع العاملين والعاملات في خدمة ضيوف الرحمن سائلًا الله -عز وجل- للجميع العون والتوفيق، وأن يحفظ لنا ديننا وقيادتنا ووطننا الغالي.

من جهته، ألقى الدكتور توفيق الربيعة كلمة استعرض فيها أهداف اللجنة وخططها، وهيكلة اللجنة واختصاصات وآلية العمل، تحقيقًا للأهداف المنشودة.