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أكد حرص القيادة لتلبية احتياجات الأسر

السديس: بشرى عودة أعداد الحجاج أثلجت صدور المسلمين في العالم

2023-01-11 الساعة 12:23
السديس: بشرى عودة أعداد الحجاج أثلجت صدور المسلمين في العالم
المواطن - فريق التحرير

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ثمن الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس، ما ورد في جلسة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ببشرى الإعلان عن عودة أعداد الحجاج في موسم هذا العام 1444هـ/ 2023م إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا، مؤكدًا أن هذه البشرى أثلجت صدور المسلمين قاطبة في العالم.

أجواء آمنة

حمد السديس الله سبحانه وتعالى على ما منّ به على هذه البلاد المباركة من نعمة الأمن والأمان في الأوطان، والصحة في الأبدان، معربًا عن سعادته وفرحته البالغة بعودة أعداد الحجاج إلى ما كانت عليه قبل الجائحة، دون قيود على العُمر في أجواء تعبدية صحية آمنة.

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الاستعداد المبكر

وأكد الرئيس العام أن الرئاسة بدأت مبكرًا في التهيئة لموسم الحج القادم، لتقديم الخدمات لضيوف الرحمن وفق أعلى معايير الجودة، مثنيًا على الجهود المباركة لكافة قطاعات منظومة الخدمات المعنية بالعمرة، والتي تمخضت عن تمكين سبعة ملايين معتمر من أداء المناسك في عام 2022م.

حرص القيادة على خدمة الحرمين

وأكد السديس أن ولاة أمر هذه البلاد المباركة حريصون على خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما وتكريس التسامح والوسطية وإيصال رسالة الحرمين إلى العالم.

تمديد الدعم

من جهة أخرى، أشاد الرئيس العام بتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبناءً على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد باستمرار الدعم الإضافي المقدم لمستفيدي برنامج حساب المواطن لمدة ثلاثة أشهر إضافية وحتى دفعة شهر مارس 2023.

وقال الرئيس العام: إن موافقة القيادة الرشيدة باستمرار الدعم الإضافي للمسجلين في حساب المواطن تأتي امتدادًا للاهتمام التي توليه الدولة للأسر الأشد حاجة للدعم لإعانتها على مواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية.

احتياج الأسر

وأردف قائلًا: إن توجيه القيادة الحكيمة غير مستغرب؛ كونها وضعت على الدوام الاهتمام بالمواطن ورفاهيته في أولى أولوياتها، مؤكدًا أن ولي العهد لا يألو جهدًا في تتبّع متطلبات الأسر الأشد حاجةً.

ودعا الرئيس العام أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمين ويوقفهما لما يحب ويرضى.

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