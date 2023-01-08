السديس يشارك في الجلسة الرئيسية لـ إكسبو الحج

يشارك الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، غدًا الاثنين، في مؤتمر خدمات الحج والعمرة (إكسبو الحج) والذي يعد الأضخم والأكبر من نوعه في العالم في سوبر دووم جدة، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.

متحدث رئيسي

ومن المقرر أن يكون الشيخ السديس المتحدث الرئيسي في الجلسة الافتتاحية التي تُعقد بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء والفضيلة إلى جانب وزراء الحج في عدد من الدول الإسلامية وكبار المسؤولين والمتحدثين والمتحدثين.

وأكد السديس الأهمية القصوى للمؤتمر الذي يُعقد تحت شعار “الجودة في منظومة الخدمات” وهو الشعار التي تعتبره رئاسة الحرمين محورًا رئيسيًا في منظومة خدماتها التي تقدمها للقاصدين والحجاج والمعتمرين في الحرمين.

تعدد المؤتمرات

ويشارك كل من وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة ووزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف في الجلسة الحوارية الرئيسيةً.

وتشهد المملكة حراكًا داخليًا ضخمًا من خلال تعدد المؤتمرات والملتقيات والمعارض خلال الشهر الحالي، والتي تهدف إلى تجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتسهيل رحلتهم لأداء مناسكهم بطمأنينة ويسر، وتعزيز تجربتهم الدينية والثقافية، بما يتواءم مع رؤية المملكة 2030.